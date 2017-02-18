| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
北韓稱金正男心臟病猝死 馬國今二度解剖
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉〈家禽禁運禁宰〉雞肉庫存剩3天 今討論分配供應

2017-02-18

〔記者蔡亞樺／台北報導〕禽流感疫情拉警報，昨起全國實施家禽禁宰禁運七天的措施，身為肉品市場消費大戶的台北市，市長柯文哲昨受訪時不諱言，北市庫存量僅有三天，將調度豬、牛肉補足市場需求。北市市場處說，昨已找了大賣場與通路業者研商對策，今日還要二度與傳統市場攤商討論禽肉分配等供應方案。

農委會宣布，自昨天零時起至廿四日零時，全國家禽禁止移動七天，昨午十二時起至廿四日中午十二時，全國家禽屠宰場也休宰七天。但室內飼養且直接送到屠宰場屠宰的白肉雞，以及一日齡的雛禽、經過洗選或熏蒸的雞蛋，並附上獸醫開立證明書者，仍可上市。

柯文哲昨出席太陽能電廠啟用儀式受訪時表示，行政院的命令，北市府還是要執行，目前北市肉類庫存量大概可供應三天，所以要趕快調度豬肉、牛肉等肉品供應來補足，並強調目前相關市場確實需要進行調度。

市場處主任秘書王夢龍補充，由於白肉雞不受禁宰禁運的規範，這七天，北市在禽肉供應不會有問題，而市長所說庫存三天是指白肉雞與船運雞肉共四萬公噸，足夠供應全國三天消費需求。

王夢龍說，昨天家禽市場屠宰量比起平日增加三萬隻雞，到底能否符合攤商需求，市場處正在統計。此次禁宰禁運受影響業者多以傳統市場販賣溫體雞的攤商為主，因此今天要再找攤商討論，包括禽肉分配多少數量等方案。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
台北都會‧本日最多瀏覽
» 更多台北都會新聞
「追日計畫」 市庫可年進帳300萬

台北市政府推動綠能發展，啟動「追日計畫」，盤點全市七十九處公有機關與學校的屋頂，以提供土地的方式，委外民間建置太陽能光電設備，分成南、北兩區，北市產業發展局昨表示，南、北兩區計畫已決標，均由大同公司得…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
新加坡海南雞飯
酸奶起士烤馬鈴薯
吃甜甜✧焦糖布丁
這樣煮青菜更營養！
轉寄

標題：〈台北都會〉〈家禽禁運禁宰〉雞肉庫存剩3天 今討論分配供應


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月18日‧星期六‧丁酉年正月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.