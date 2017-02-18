〈台北都會〉〈家禽禁運禁宰〉雞肉庫存剩3天 今討論分配供應

2017-02-18

〔記者蔡亞樺／台北報導〕禽流感疫情拉警報，昨起全國實施家禽禁宰禁運七天的措施，身為肉品市場消費大戶的台北市，市長柯文哲昨受訪時不諱言，北市庫存量僅有三天，將調度豬、牛肉補足市場需求。北市市場處說，昨已找了大賣場與通路業者研商對策，今日還要二度與傳統市場攤商討論禽肉分配等供應方案。

農委會宣布，自昨天零時起至廿四日零時，全國家禽禁止移動七天，昨午十二時起至廿四日中午十二時，全國家禽屠宰場也休宰七天。但室內飼養且直接送到屠宰場屠宰的白肉雞，以及一日齡的雛禽、經過洗選或熏蒸的雞蛋，並附上獸醫開立證明書者，仍可上市。

柯文哲昨出席太陽能電廠啟用儀式受訪時表示，行政院的命令，北市府還是要執行，目前北市肉類庫存量大概可供應三天，所以要趕快調度豬肉、牛肉等肉品供應來補足，並強調目前相關市場確實需要進行調度。

市場處主任秘書王夢龍補充，由於白肉雞不受禁宰禁運的規範，這七天，北市在禽肉供應不會有問題，而市長所說庫存三天是指白肉雞與船運雞肉共四萬公噸，足夠供應全國三天消費需求。

王夢龍說，昨天家禽市場屠宰量比起平日增加三萬隻雞，到底能否符合攤商需求，市場處正在統計。此次禁宰禁運受影響業者多以傳統市場販賣溫體雞的攤商為主，因此今天要再找攤商討論，包括禽肉分配多少數量等方案。