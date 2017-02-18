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〈台北都會〉「追日計畫」 市庫可年進帳300萬

2017-02-18

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市政府推動綠能發展，啟動「追日計畫」，盤點全市七十九處公有機關與學校的屋頂，以提供土地的方式，委外民間建置太陽能光電設備，分成南、北兩區，北市產業發展局昨表示，南、北兩區計畫已決標，均由大同公司得標，最快明年一月啟用，估計年發電量達六百萬度，市府可收取三百萬元回饋金。

產發局去年與大同公司簽約合作，提供北市十二行政區、七十九處機關與學校，讓大同公司評估適當地點建置太陽能板，將採用輕量化太陽能模組，重量比一般太陽能板少一半，兼具抗風壓、防破裂、不反光等特性，還加裝PM2.5監測系統。

產發局科長謝孟儒指出，追日計畫的北區部分包括士林、北投、大同、中山、松山及內湖等六個行政區，大同公司將在十四所學校與兩處機關的屋頂，確認適當設置的位置，預估今年底可完工，明年一月起，年發電量達四百萬度。

至於南區，在去年十二月底決標，範圍就是其他六個行政區，將針對十九所學校、五處機關的閒置屋頂設置太陽能板，預計明年六月底完工，每年可提供發電量為兩百萬度。

謝孟儒表示，市府以提供場地方式，太陽能板相關設備則須由廠商自行負擔，廠商將發電量轉售給台電，依市有地設置太陽能光電相關辦法規定，廠商須將售電收入回饋市府，北區回饋十．七％、估每年進帳兩百萬元，南區規模較小，發電量比北區少掉一半，因此回饋金一年約一百萬元。

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「追日計畫」 市庫可年進帳300萬

台北市政府推動綠能發展，啟動「追日計畫」，盤點全市七十九處公有機關與學校的屋頂，以提供土地的方式，委外民間建置太陽能光電設備，分成南、北兩區，北市產業發展局昨表示，南、北兩區計畫已決標，均由大同公司得…

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