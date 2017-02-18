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〈台北都會〉掩埋場變太陽能電廠 全國首座啟用

2017-02-18

福德坑打造為「台北能源之丘」

〔記者蔡亞樺、李靚慧／台北報導〕前身為垃圾掩埋場的北市福德坑環保復育園區，北市環保局與民間業者合作，將福德坑打造為「台北能源之丘」，是全國首座完工發電、由掩埋場轉型的太陽能電廠，占地約三公頃，估年發電量兩百萬度，可供五五○家戶一整年用電，昨正式啟用，市長柯文哲出席啟用儀式，並宣示將持續發展綠能，環保局透露，最快明年第二座太陽能電廠也會啟用。

環保局昨舉行太陽能電廠啟用典禮，柯文哲及此次得標業者大同公司總經理林郭文艷等人皆出席，林郭文艷還一一導覽，向柯文哲仔細解說太陽能電板系統，柯大展好奇心觀看太陽能板建置情形。

占地3公頃 年發電量200萬度

柯文哲致詞時表示，「非核家園」是一個理想，不能只是喊口號，應該要落諸實現，如何獲得安全、乾淨的綠能是努力目標。柯說，能源之丘是全國首個大規模綠能發電設施，接下來也會比照現有模式，在北市公家機關屋頂建置太陽能光電板，目前分為南北兩區建置，施工單位也是大同公司。

每年有100萬收入 推動第二期

環保局科長呂雅雯指出，能源之丘去年九月施工、十二月完工，設置近八千片太陽能板，今年一月十日開始供電，目前已供應十五．三萬度。該地由市府提供，大同公司（公開招標）負責建構太陽能光電板，電力賣給台電公司，未來每月十％電力收入回饋給市府當租金，估計整年發電量最高達兩百萬度，市府每年有一百萬元的收入。

呂雅雯說，已著手推動能源之丘第二期計畫，針對南港區山豬窟掩埋場的山水綠生態公園研究設置太陽光電的可行性，但由於山豬窟位處山坳，日照較不充足，規劃找適合地點，可望於今年底對外招標，最快明年啟用，初估年發電量約一百萬度。

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  • 台北市長柯文哲（左二）17日出席「台北能源之丘—福德坑環保復育園區太陽光電系統」啟用典禮，與大同公司董事長林蔚山（右三）、總經理林郭文艷（右二）一同完成揭牌儀式。（記者黃耀徵攝）

    台北市長柯文哲（左二）17日出席「台北能源之丘—福德坑環保復育園區太陽光電系統」啟用典禮，與大同公司董事長林蔚山（右三）、總經理林郭文艷（右二）一同完成揭牌儀式。（記者黃耀徵攝）

  • 「台北能源之丘」位於台北市褔德坑環保復育園區內，建置近8千片太陽能板， 是全國第一座完工發電的掩埋場太陽能電廠。（記者蔡亞樺攝）

    「台北能源之丘」位於台北市褔德坑環保復育園區內，建置近8千片太陽能板， 是全國第一座完工發電的掩埋場太陽能電廠。（記者蔡亞樺攝）

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