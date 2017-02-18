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〈台北都會〉外木山漁港清淤 採珊瑚復育

2017-02-18

〔記者林欣漢／基隆報導〕去年受颱風影響，基隆外木山漁港航道出現多塊石頭，影響船隻進出，施工浚深航道時，卻發現漁港海底有珊瑚生長，昨天海科館博士廖運志潛水採集石頭上的雀屏珊瑚、石珊瑚等帶回復育，等珊瑚長大再送回大海。

基隆市府產業發展處漁業行政科長何惠玫說，去年底進行浚深工程時，赫然發現海裡有珊瑚生長，因此請海科館前來採集。

海科館博士廖運志說，在水下約三公尺處找到一個直徑約五十公分的桌型石珊瑚類群，採上來的是「軸孔珊瑚」品種，長成約有十年，可惜中間有些已經死掉了，另外也發現一些雀屏珊瑚，這兩種珊瑚在基隆東北角一帶都很常見。

廖運志說，發現珊瑚的地方剛好位於航道交會處，海水交換較好，水質較潔淨，有益珊瑚生長，可惜水下還是有不少垃圾，一旦遭到覆蓋，將不利珊瑚生長，會將這些珊瑚先帶回海科館復育，經過一段時間後，再送回大海。

當地老漁民也說，這處海域早年珊瑚很多，也很漂亮，但當年沒有環保觀念，導致珊瑚不斷死亡，現在市府及海科館展開保育行動，很有正面意義。

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  • 海科館博士廖運志說，在外木山漁港採到的石珊瑚等，在基隆東北角一帶很常見。（記者林欣漢攝）

    海科館博士廖運志說，在外木山漁港採到的石珊瑚等，在基隆東北角一帶很常見。（記者林欣漢攝）

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