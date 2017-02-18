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〈台北都會〉新北》回收可提塑膠袋 放賣場供重複用

2017-02-18

賣場下月起 試辦「不賣」購物塑膠袋

〔記者何玉華／新北報導〕新北市環保局回收項目再增加「有提耳的乾淨塑膠袋」，初期在全市五十九處設置reBAG回收箱定點回收，三月起與賣場合作，試辦不販賣購物用塑膠袋，需要的民眾可到reBAG回收箱免費借用二手袋。

環保局在一○三年八月推出reBAG袋袋相傳計畫，鼓勵民眾循環再利用環保購物袋、紙袋，統計至今年一月，共回收四萬多個袋子。環保局長劉和然說，海龜、鯨豚等海洋生物誤食塑膠廢棄物暴斃意外頻傳，塑膠袋氾濫日益受到重視，去年十一月試辦reBAG3.0袋袋「箱」傳，新增回收塑膠袋，並設置「回收箱」，做為各式袋子再利用的交流平台，至今已回收一三一九個環保購物袋、二七○五個塑膠袋及四四九一個紙袋，這些袋子將流通到賣場循環利用。

設置回收箱 超商社區個人一起來

循環資源科科長孫忠偉說，從一開始只回收環保袋，接著增加紙袋，reBAG3.0增加回收乾淨、有提耳的塑膠袋，回收地點也從資源回收車、大賣場為主的四十四處，新增社區、黃金資收站、機關學校及超商等十五處；民眾煩惱家裡囤積的袋子佔空間，可放到回收箱供人拿取，環保局也會派人收回，依大小分類，送到賣場讓民眾購物時取用。

環保局也在市府地下室的超商設置reBAG回收箱，孫忠偉說，試辦一個月，收集了兩百多個袋子，目前也規劃回收箱外觀貼紙，提供有興趣設置的社區、民眾索取，自備箱子加入回收塑膠袋行列。

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  • 袋袋「箱」傳更環保！新北市回收納入乾淨的提耳式塑膠袋，並在多處增設回收箱，袋子整理後送到賣場供購物民眾取用。（記者何玉華攝）

    袋袋「箱」傳更環保！新北市回收納入乾淨的提耳式塑膠袋，並在多處增設回收箱，袋子整理後送到賣場供購物民眾取用。（記者何玉華攝）

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