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〈台北都會〉樹林》保安市民活動中心 升級藝廊

2017-02-18

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北樹林區保安市民活動中心原本是里民交誼與活動租借場地，如今成為樹林唯一的公益藝文展覽場，現正展出「黃金歲月︱鄧素雲陶瓷彩繪藝術展」，連結鄉土情感與藝術文化風采。

樹林區長林耀長說，樹林居民對藝文活動的需求越來越高，保安市民活動中心兼具藝文展示功能，展出在地藝術創作，例如「陳逸軒手工雕塑展」的泥塑，「樂齡．悠遊．玩紙藝」展覽則是九十歲老夫妻廢紙回收的摺紙藝品創作，化腐朽為神奇，讓樹林人津津樂道。

展出中的「黃金歲月︱鄧素雲陶瓷彩繪藝術展」，則是鄧素雲三十年來的創作收藏，各式精緻造型瓷器，以「錯金」技法將純金材料燒釉彩繪成美圖，展到二十二日。

民政局地方自治科長陳耀川說，樹林區藝文界創作風氣鼎盛，但轄內公共藝文空間太少，保安市民活動中心地理位置便利，期待各界一起將活動中心營造成日日有書香、月月有展覽的文化藝廊。

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