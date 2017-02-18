〈台北都會〉Zoo mall未達年限就拆除 挨批先射箭再畫靶
動物園遭監察院約詢
〔記者鍾泓良／台北報導〕動物園服務中心Zoo mall因經營不善成蚊子館，郝市府認定該建築有公安疑慮，二○一四年拆除五棟建築物並開闢成廣場綠地。監察院今年一月約詢動物園，質疑當時建築物未達使用年限便拆除，是否動物園拿錯誤資訊給郝龍斌促使拆除。議員李慶元表示，動物園早在二○一一年時決定做水族館，也以此為前提做耐震評估，但當時水族館根本未經議會同意，郝卻仍執意依此評估報告拆除Zoo mall，質疑是先射箭再畫靶。
動物園：市府考量公安營運才拆
Zoo mall建築物使照為二○○二年及一九九六年領取，二○一四年拆除時使用年限均未達法定拆除年限五十五年。根據動物園答詢報告指出，鑑定報告載明建物耐震能力不足，且補強費用將超過重建費用五十％，符合拆除重建標準。
李慶元表示，動物園二○一一年便委託台灣省結構工程技師公會辦理耐震評估，數據均顯示無須補強，但結論時又說因未來要改為水族館，考慮水載重等因素原建築有耐震疑慮，建議拆除；北市府二○一二年七月也依此報告向台北市審計處申請報廢拆除，審計處同年十一月備查。
李慶元指出，此舉是先射箭再畫靶，因無論是耐震不足或補強經費過高都是以蓋水族館為前提，但園方直到二○一二年才向議會提出水族館規劃，二○一三年至議會報告時也遭議員砲轟，至此胎死腹中，但無論是郝龍斌或台北市審計處都無動於衷，竟於二○一四年繼續拆除。李估計，當時若是維持Zoo mall原使用去補強，費用僅會是興建費用七億元的十％至廿％，絕非五十％。
動物園發言人曹先紹證實遭約詢，表示園方會配合監察院調查。而郝龍斌明知水族館未獲議會同意，卻依此耐震評估執行拆除，曹說，當時市府高層是考量到公安、營運，甚至文化局委託評估才決議全區拆除，並非單靠一份動物園報告就能決定Zoo mall去留。
討論一年半 將蓋生態主題旅館
〔記者鍾泓良／台北報導〕動物園服務中心Zoo mall因經營不善成為蚊子館，郝市府二○一四年拆除，柯市府二○一五年八月開闢為廣場綠地，至今無再提出未來規劃。都發局說，經一年半的跨局處討論，目前朝向興建生態主題旅館，功能包括連結捷運動物園站及貓空纜車間的空中步道、水域動物展示區及藝文設施；預計上半年與地方說明，屆時將首次對外亮相。
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