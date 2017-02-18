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〈台北都會〉南港都計設專區 工業區可做住宅

2017-02-18

家庭工廠「工住混合」 無法改建

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市都委會去年八月啟動「台北市南港區都市計畫通盤檢討」，昨天到南港區六處舉辦南港通盤檢討現勘。里長們多反映當地工業區不符合現況，還存有一樓工廠上面是住宅、環境窳陋卻不得改建等亂象，希望變更為住宅區或商業區。副市長林欽榮表示，都發局將在未來南港通檢讓工業區內老舊住宅聚落劃設為「產業生活實驗特定專區」，讓工業區得以做住宅。

都發局都市計畫科長葉家源解釋，南港區的工業區過去屬於「家庭工廠」，長期存在工、住混合；但此不符合都市計畫，若居民改建就不得繼續居住，所以長期無法更新導致環境窳陋。而因該區居民往往土地持分細碎，若都市計畫變更為住宅區、商業區，依法須回饋五十％，居民根本無法承受。

都發局將針對南港符合「老舊聚落做住宅」條件的工業區變更為「產業生活實驗特定專區」，放寬住宅使用用途，但低樓層仍須維持商業、工業或公共空間。另外，特定專區維持第二種、第三種工業區法定容積二○○％、三○○％，准許居民申請增額容積，但增加部分須回饋五十％給市府。

放寬後低樓層仍須維持工商業

葉家源補充，「老舊聚落做住宅」對面積、建照認定及居住事實有相關條件，但絕對不會讓後來才興建的「工業宅」合法化。

玉成里長黃聰智表示，松山車站改建成百貨公司跟飯店，他的里內卻因維持工業區遲遲無法開發，直說從松山車站國賓飯店看出去就跟貧民窟一樣。他也提到，有些地區一樓是工廠，樓上住戶都被吵得不得安寧；他走到基隆河堤時，提到如果可以改建，「河岸絕對不輸給明水路！」

北市住宅區容積率為六十％至四○○％，都委會委員彭建文表示認同放寬使用用途，但懷疑居民是否會滿足於維持二○○％、三○○％容積而不再要求。都委會委員張勝雄則說，南港都市計畫有辦法轉型最大因素在於鐵路地下化，擔心此例一開，各縣市都爭相模仿北市讓工、住混合就地合法，忽略各城市條件。

內科違建夾層猖獗 柯暗諷馬

〔記者蔡亞樺／台北報導〕內湖科學園區的企業、餐廳夾層違建猖獗，強拆大限於七月一日到期，本報獨家報導，柯市府計畫讓夾層屋就地合法，屋主只要補辦建照及使用執照就能過關。台北市長柯文哲昨被問及此事，直言「這是過去放任不管，造成今天的局面」，當年公文簽署「十年後處理」，是不負責任態度。據了解，該公文為馬市府時代的內簽，柯這話儼然暗諷馬不負責。

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  • 都委會昨天到南港區六處舉辦南港通盤檢討現勘，玉成里長黃聰智表示，有些地區一樓是工廠，樓上住戶都被吵得不得安寧。（記者鍾泓良攝）

    都委會昨天到南港區六處舉辦南港通盤檢討現勘，玉成里長黃聰智表示，有些地區一樓是工廠，樓上住戶都被吵得不得安寧。（記者鍾泓良攝）

  • 都委會昨天到南港區六處舉辦南港通盤檢討現勘，玉成里長黃聰智表示，有些地區一樓是工廠，樓上住戶都被吵得不得安寧。（記者鍾泓良攝）

    都委會昨天到南港區六處舉辦南港通盤檢討現勘，玉成里長黃聰智表示，有些地區一樓是工廠，樓上住戶都被吵得不得安寧。（記者鍾泓良攝）

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