〈台北都會〉南港都計設專區 工業區可做住宅
家庭工廠「工住混合」 無法改建
〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市都委會去年八月啟動「台北市南港區都市計畫通盤檢討」，昨天到南港區六處舉辦南港通盤檢討現勘。里長們多反映當地工業區不符合現況，還存有一樓工廠上面是住宅、環境窳陋卻不得改建等亂象，希望變更為住宅區或商業區。副市長林欽榮表示，都發局將在未來南港通檢讓工業區內老舊住宅聚落劃設為「產業生活實驗特定專區」，讓工業區得以做住宅。
都發局都市計畫科長葉家源解釋，南港區的工業區過去屬於「家庭工廠」，長期存在工、住混合；但此不符合都市計畫，若居民改建就不得繼續居住，所以長期無法更新導致環境窳陋。而因該區居民往往土地持分細碎，若都市計畫變更為住宅區、商業區，依法須回饋五十％，居民根本無法承受。
都發局將針對南港符合「老舊聚落做住宅」條件的工業區變更為「產業生活實驗特定專區」，放寬住宅使用用途，但低樓層仍須維持商業、工業或公共空間。另外，特定專區維持第二種、第三種工業區法定容積二○○％、三○○％，准許居民申請增額容積，但增加部分須回饋五十％給市府。
放寬後低樓層仍須維持工商業
葉家源補充，「老舊聚落做住宅」對面積、建照認定及居住事實有相關條件，但絕對不會讓後來才興建的「工業宅」合法化。
玉成里長黃聰智表示，松山車站改建成百貨公司跟飯店，他的里內卻因維持工業區遲遲無法開發，直說從松山車站國賓飯店看出去就跟貧民窟一樣。他也提到，有些地區一樓是工廠，樓上住戶都被吵得不得安寧；他走到基隆河堤時，提到如果可以改建，「河岸絕對不輸給明水路！」
北市住宅區容積率為六十％至四○○％，都委會委員彭建文表示認同放寬使用用途，但懷疑居民是否會滿足於維持二○○％、三○○％容積而不再要求。都委會委員張勝雄則說，南港都市計畫有辦法轉型最大因素在於鐵路地下化，擔心此例一開，各縣市都爭相模仿北市讓工、住混合就地合法，忽略各城市條件。
內科違建夾層猖獗 柯暗諷馬
〔記者蔡亞樺／台北報導〕內湖科學園區的企業、餐廳夾層違建猖獗，強拆大限於七月一日到期，本報獨家報導，柯市府計畫讓夾層屋就地合法，屋主只要補辦建照及使用執照就能過關。台北市長柯文哲昨被問及此事，直言「這是過去放任不管，造成今天的局面」，當年公文簽署「十年後處理」，是不負責任態度。據了解，該公文為馬市府時代的內簽，柯這話儼然暗諷馬不負責。
看更多！請加入自由時報粉絲團
台北市政府推動綠能發展，啟動「追日計畫」，盤點全市七十九處公有機關與學校的屋頂，以提供土地的方式，委外民間建置太陽能光電設備，分成南、北兩區，北市產業發展局昨表示，南、北兩區計畫已決標，均由大同公司得…
- 機捷效率差 鐵道專家預言「預辦登機遲早收攤」
- 巴國清真寺遭恐攻 當局擊殺39名武裝份子
- 02/18 各報重點新聞一覽
- SBL》Key man 陳順詳 三分球投8中5
- 證券行情表、證券表格
- 健康充電站─乳癌病友座談會
- 設校時間逾徵地條件…縣府難逆轉 千生權益恐犧牲
- 台灣燈會吸人潮 高鐵彰化站載客量也「翻身」
- 美手握劍 亞幣不敢貶？
- 北韓大使：不接受馬國對金正男驗屍結果
- 紅白塑膠袋做洋裝 登倫敦國際時尚展
- 黑嘉嘉狂洗溝 遭鐵粉追到飯店
- 六輕擴建一再受阻 王文淵不解
- 哈遠儀透早現身 鄒倩琳淚崩離開中天
- 台紙控 董座簡鴻文非法變更印鑑
- 癌患營養要均衡 別猛吞保健食品
- 〈食光走廊〉克勞蒂亞和海蓮娜
- 〈悄悄話〉那些風聲流動的時光
- 石「猿」島練功有成 逆轉狂虐韓大學
- 一句看三小 少年被圍毆腦死
- 潔西卡癮誘台灣 唇情小心機
- 華仔傳3月初出院 豪宅整修輪椅通道
- Marc Jacobs清脆響聲 紐約時裝週清爽秀
- SBL》墊底台銀勝璞園 季後賽留生機
- 斬草除根？傳平壤下個目標金正男長子金韓松
- 搶進倫敦世錦賽 何盡平找跑感
- 募款起內訌 李來希、劉亞平互嗆
- 婦聯會將捐280億 黨產會籲381億全捐
- 大到不能關！韓財閥罪犯特赦前例多
- 無雞之攤「在家喝西北風」
- 悍將4鮮肉 轟爆江蘇隊
- 咻比嘟嘩再合體 挺小馬直播秀
- 中普爆發經營權之爭 中石化批 經部中辦偏袒美商
- 吊照波及 友力靠行車 104輛斷生計
- 明年台灣燈會「抵嘉」 張花冠：將認真努力準備
- 沒搶到郭泓志 葉君璋失望也高興
- 新聞幕後／郭泓志兩卡皮箱赴美 行程驚喜亂了
- 花現禮服 立體堆疊浪漫性感
- 木村傳訊息都不讀 市原讓天王怒轉笑
- 靠行遭拖累 車主人人自危
標題：〈台北都會〉南港都計設專區 工業區可做住宅
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email