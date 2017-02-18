〈台北都會〉基隆火車站南口停車場 3月初營運

2017-02-18

可「嗶」悠遊卡繳費

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆火車站南口停車場已經完工，即將於三月初開始營運，提供六百個機車格及五十五個小客車停車位，考量通勤族需求，業者也將設置悠遊卡收費系統。

火車站南口停車場營運後，南北口共有一千六百多個機車格，紓解通勤族停車需求，基隆市府委請規劃公司對火車站周遭進行評估後，將加強違停整頓。

台鐵台北貨運服務所主任魏新紘說，火車站南口停車場已經完工，約有六百個機車位及五十五個汽車位，已完成招商程序，近日點交，廠商設置收費系統，預計三月初營運。停機車原則上和北口一致，每次二十元，汽車每小時三十元，相當平價。

由於北口停車場啟用時，遭通勤族抱怨無法使用悠遊卡，很不方便，台鐵人員說，南口停車場業者已同意設置悠遊卡收費系統。

周邊違停大整頓

南口停車場啟用後，市府也將加強火車站周邊違停整頓，交旅處長李綱說，會先與地方召開說明會，再請警方加強執法，也會再找適合地點設停車空間。市警局交通隊長賴國隆說，市府完成規劃後就會加強違停整頓，除忠一、孝二等重要幹道，影響消防安全的巷弄也會納入。

孝四路候車路線調整

此外，孝四路客運候車區圍牆將在四月拆除，三月底前客運候車路線調整，國光客運1801線（國立護院）及1880線（羅東）改到舊火車站前，靠國光客運站體側候車；原計程車招呼站改到舊站大門，福和客運1551線（新店）改至港西街已拆除公廁空地前候車。