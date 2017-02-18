〈台北都會〉U Car生活圈 新北傾向不加入
電動車共享出租 新北態度保留
〔記者何玉華、林欣漢／綜合報導〕台北市將啟動「U Car」電動汽車共享出租系統，擬邀基隆、新北等北台縣市一起打造「U Car」生活圈，將「甲地借乙地還」概念擴大至北部生活圈，不過，新北市態度保留，傾向不參與，市府計畫在三月雙北論壇中，與北市再進一步溝通細節。
做法設施不確定 基隆要再評估
基隆市交通旅遊處長李綱也說，相關內容與設施等還不確定，還、借車也是個問題，還要進一步瞭解台北市的想法，再來評估基隆適不適合，或有哪些適合設置的地方。
台北市去年與租車業者合作U Car，提供四人座以上電動車型，在大安森林公園、捷運西門站等公有停車場試辦，副市長林欽榮九日出席國際智慧城市論壇時說，將邀基隆、新北、桃園、新竹等縣市一起參加，不過，日前出席相關會議的新北市交通局副局長鍾鳴時擔心，電動車產業沒上來，民眾使用不普及，可能造成車位閒置。
鍾鳴時說，新北市目前有八十個室內停車場、已設置一八二個充電座，提供收費停車、免費充電，但使用率不高；此外，公有停車場依法不可指定車位給特定人使用，若提供給業者、且有營利行為，有法律疑慮，反倒是民間私有停車場不受此限制。
新北市近年強力推動公共運輸，包括捷運建設、增闢公車路線、YouBike設站等，鍾鳴時說，U Car仍屬私人運具，對道路交通幫助有限，而且雙北市計程車業發達，民眾是否有必要自己開車？另一方面，從雙北擴大到新竹，充電座的分布要足夠，否則車開出去，開不回來，區域越大，電池續航力的問題越重要。
充電車位待普及 使用率也不高
事實上，記者實際走訪已設電動車停車位的停車場，並未看到滿停，營運單位也坦言使用率不高，但為因應環保署的節能政策，新蓋的停車場都配備充電線路，隨時可提供車位跟充電座。
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