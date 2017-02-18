〈北部〉移師冬山河生態綠舟 綠博4月登場

2017-02-18

台鐵、國道客運直達冬山

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭綠色博覽會今年首度移師冬山河生態綠舟舉辦， 四月一日至五月十四日登場，以綠色方舟為主題、生態綠舟為中心，串連附近社區，實踐友善大地的行動；今年爭取台鐵新增兩班對號列車停靠冬山，國道客運也會延駛到冬山，提供便利大眾運輸。

宜蘭縣政府農業處長陳德星表示，綠博將在冬山河生態綠舟舉辦，主視覺以農漁特產與動物擬人化呈現，一起搭乘方舟象徵行動啟航，園區共劃設五大區，大地藝術區、冬山火車站體區、生態綠舟園區、綠競場、冬山老街，結合週邊社區、休閒農場共同參與。

大地藝術區以友善耕作為概念，設計大地花海和迷宮，還有稻田畫布，邀請大家善待土地；站體區除有藝術作品，還有農栽小舖和道之繹粮心聚落，更可在米屋、漬屋進行體驗課程；生態綠舟規劃環境教育課程讓民眾參與；綠競場則有許多社區參與進行做粿、製茶等體驗；為了讓民眾走入附近社區，冬山老街還有規劃小農市集、老街導覽與舊港口河道巡禮。

綠博活動地點在冬山火車站附近，縣長吳澤成指示，不能讓旅客還要轉乘才能抵達會場，應協調臺鐵、國道客運直達冬山。縣府建設處說，台鐵同意在活動期間新增兩班對號列車停靠冬山，國道客運首都、葛瑪蘭也將延駛到冬山，會再積極爭取臺鐵台北至冬山直達車。