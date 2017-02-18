| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
北韓稱金正男心臟病猝死 馬國今二度解剖
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉移師冬山河生態綠舟 綠博4月登場

2017-02-18

台鐵、國道客運直達冬山

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭綠色博覽會今年首度移師冬山河生態綠舟舉辦， 四月一日至五月十四日登場，以綠色方舟為主題、生態綠舟為中心，串連附近社區，實踐友善大地的行動；今年爭取台鐵新增兩班對號列車停靠冬山，國道客運也會延駛到冬山，提供便利大眾運輸。

宜蘭縣政府農業處長陳德星表示，綠博將在冬山河生態綠舟舉辦，主視覺以農漁特產與動物擬人化呈現，一起搭乘方舟象徵行動啟航，園區共劃設五大區，大地藝術區、冬山火車站體區、生態綠舟園區、綠競場、冬山老街，結合週邊社區、休閒農場共同參與。

大地藝術區以友善耕作為概念，設計大地花海和迷宮，還有稻田畫布，邀請大家善待土地；站體區除有藝術作品，還有農栽小舖和道之繹粮心聚落，更可在米屋、漬屋進行體驗課程；生態綠舟規劃環境教育課程讓民眾參與；綠競場則有許多社區參與進行做粿、製茶等體驗；為了讓民眾走入附近社區，冬山老街還有規劃小農市集、老街導覽與舊港口河道巡禮。

綠博活動地點在冬山火車站附近，縣長吳澤成指示，不能讓旅客還要轉乘才能抵達會場，應協調臺鐵、國道客運直達冬山。縣府建設處說，台鐵同意在活動期間新增兩班對號列車停靠冬山，國道客運首都、葛瑪蘭也將延駛到冬山，會再積極爭取臺鐵台北至冬山直達車。

廣告
  • 宜蘭綠色博覽會今年移師 冬山河生態綠舟，4月1日登場。（資料照）

    宜蘭綠色博覽會今年移師 冬山河生態綠舟，4月1日登場。（資料照）

  • 綠博將串連附近社區，實踐友善大地的行動。（資料照）

    綠博將串連附近社區，實踐友善大地的行動。（資料照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
國光客運老舊 宜蘭8月前汰換20輛

引進低地板公車 友善老幼國五翻車造成卅三死，大客車安全問題引發關注，宜蘭縣國光客運車齡老舊，且搭乘巴士需爬三、四層階梯，對老人及幼童極不友善…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
新加坡海南雞飯
酸奶起士烤馬鈴薯
吃甜甜✧焦糖布丁
這樣煮青菜更營養！
轉寄

標題：〈北部〉移師冬山河生態綠舟 綠博4月登場


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月18日‧星期六‧丁酉年正月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.