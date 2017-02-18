〈北部〉國光客運老舊 宜蘭8月前汰換20輛
2017-02-18
引進低地板公車 友善老幼
〔記者林敬倫／宜蘭報導〕國五翻車造成卅三死，大客車安全問題引發關注，宜蘭縣國光客運車齡老舊，且搭乘巴士需爬三、四層階梯，對老人及幼童極不友善，縣府預計八月前協助國光汰換廿輛舊公車，引進低地板公車，營造友善搭車環境，也確保行車安全。
目前在宜蘭縣內行駛的國光客運大型巴士約有五十輛，主要跑省道幹線及縣內觀光路線，但平均車齡約七到八年，有部分車齡超過十年；這些車輛在國五發生翻車意外後，更讓人擔憂，加上車體過高，老弱婦孺上下車很不方便。
代理縣長吳澤成曾在公開場合表示，他搭公車時發現，國光客運的車體過高，對老人及幼童造成不便，司機竟向他說，這些都是西部縣市不要的車，他認為這非常不應該，已要求建設處提出改善計畫，汰舊換新。
一名黃姓司機指出，國光目前行駛的車輛，最老的車是二○○六年出產，車齡已經十年以上，由於底座較高，確實有老人家與身障朋友抱怨上下車非常不便，加上車齡老舊，有汰換必要。國光客運表示，更換新車雖然政府有補助，但對公司造成不小負擔，不過還是會盡力配合縣府提出的換車計畫。
縣府建設處說，國光客運已同意更換新車，縣府透過交通部低地板公車汰舊換新補助計畫，爭取到四千四百多萬元補助，添購二十輛全新的低地板公車，每輛車造價五百萬元，政府補助兩百廿萬五千元，近一半的車款，預計四月補助經費就會核定，加上車體打造時間，八月新車應可全部到位。
預計3年內 50輛全部換新
建設處表示，未來計畫每年逐步汰換，明年八月前還會再汰換廿輛，順利的話，三年內可全部汰換完成，藉此提升公共運輸服務品質，讓縣民有更舒適的搭車環境。
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國光客運老舊 宜蘭8月前汰換20輛
引進低地板公車 友善老幼國五翻車造成卅三死，大客車安全問題引發關注，宜蘭縣國光客運車齡老舊，且搭乘巴士需爬三、四層階梯，對老人及幼童極不友善…
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