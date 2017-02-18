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〈北部〉雪山三六九山莊 規劃重建收費

2017-02-18

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕雪山三六九山莊即將重建！雪霸國家公園管理處規劃，將原地重建三六九山莊，改善、加強山莊功能，未來不排除委外經營，住宿及供餐將收費，正與山友及專家學者舉辦座談會，聽取各方意見。

「現有三六九山莊年代久遠，遮蔽等功能逐漸不齊全。」雪霸國家公園管理處指出，三六九山莊歷史超過卅年，當初僅是林務局在山區搭建的一間木造小工寮，方便行使職務時休憩之用，後開放山友使用。

雪管處表示，國人登山活動風氣日益興盛，而三六九山莊頻傳漏水等設備老舊狀況，加上山友反映山莊僅有一間大通舖，衛生條件也不足，因此規劃原地重建。

雪管處規劃把住宿改成十二人住的房間，與其他空間隔開，讓住宿者可以好好休息，另外也將增加廁所、環境教育及餐廳等設備，也不排除委外經營，未來可能針對住宿收費及供餐。

有山友認為，目前空間足夠，漏水等小毛病稍作改善即可，不需要大興土木；也有山友指出，未來改建期間的臨時宿營路線和登山路線規劃，恐怕都需要調整，希望雪管處有完整配套方案。

雪管處指出，山莊重建仍需進行環評，初估需七千萬元經費，屆時動工時，山友可能需調整登山路線。

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