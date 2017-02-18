〈北部〉寶山水庫跨湖橋樑 7月完工

2017-02-18

〔記者蔡孟尚／寶山報導〕新竹縣長邱鏡淳昨天視察寶山水庫跨湖橋樑工程進度，縣府工務處表示，目前進度六十三．九八％，比預定進度五十二．四六％大幅超前，預計七月間完工。

陪同的新竹縣議員邱振瑋、寶山鄉長邱坤桶說，興建寶山水庫徵收土地時只徵收到水面上一公尺，部分未被徵收的土地在通水後與外界隔絕，但這些土地上還有住家、祖墳、果園，導致居民過去三十一年來僅能搭渡船往來，相當不便。

邱鏡淳說，縣府在沒有上級補助的情況下，編列二千八百三十七萬元預算蓋跨湖橋樑，就是要改善這種情形，而這座長八十公尺、寬六公尺的鋼結構π型橋，完工後也將成為遊客欣賞寶山水庫風光的新景點，對地方觀光有加分效果。

地方人士建議，湖的對岸過去因為交通不便，環境仍保持原始山林樣貌，動植物生態豐富，可說是一塊寶地，縣府可以搭配寶山水庫，設置生態教育園區，充實當地觀光內涵。