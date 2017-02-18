〈北部〉空間美學 水源童愛故事農倉圖書館

2017-02-18

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市水源國小使用木頭地板和低書櫃，打造舒適閱讀空間「故事農倉圖書館」，農倉造型更融入周圍田園景觀。市長林智堅昨天視察後相當讚許，表示市府將持續推廣「新校園運動」，讓美學融入校園空間。

已使用卅年的水源國小圖書館，因有漏水等問題，一○三年底改建啟用，重新設計的「故事農倉圖書館」採用木頭地板、以甘蔗木片做成牆壁和後半部傾斜屋頂，農倉造型融入周圍農田自然景觀，成為孩子下課後搶先報到的知識遊樂地。

「我最喜歡坐在大階梯上看書，涼涼的風吹進來好舒服！」學童說「繪本區」的木頭階梯造型，寬階梯的設計讓大家可以輕鬆坐臥。

市府教育處表示，「故事農倉圖書館」從孩子的角度出發，打破傳統空間設計，連借閱櫃台都降低高度，讓管理員跟孩子的互動更加平等親近，且空間設計開放，可以用最舒服自在的姿勢看書，讓學童因此愛上閱讀。

林智堅說，爭取充足經費，邀請學校、家長及社區共同規劃校園空間，以孩子為主體等都是「新校園運動」的重要精神。昨天他與學童共同參與圖書館猜燈謎等活動，體驗「故事農倉圖書館」的溫馨空間，肯定「故事農倉圖書館」是「新校園運動」典範。