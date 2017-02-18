〈北部〉竹北東興國中擬設幼兒園 家長憂排擠

2017-02-18

〔記者廖雪茹／竹北報導〕新竹縣政府計畫一○六學年度在東興國中增設幼兒園兩班，消息一出，引發家長熱議，擔心排擠到國中生學習和活動空間；縣府教育處表示，普設公立幼兒園是長期政策，也是照顧弱勢家庭，預定廿一日下午兩點在學校召開說明會，聽取家長意見。

竹縣教育處21日辦說明會

東興國中校舍新建工程元月廿六日才報竣工，當天校方隨即收到縣府「核定」設置幼兒園的來文，預計一○六學年度設置兩班，一○七學年度再增兩班。

校方表示，校舍工程尚未完成驗收，若調整為幼兒園使用，恐無法順利在八月招生。原設計六十班規模，三個年級、各廿班分別在Ｂ、Ｃ、Ｄ棟，只能在其中一棟一樓規劃幼兒園並區隔動線，廁所、洗手台等也都要變更或新建。

此外，東興國中校地約二．六公傾，依人口成長速度，預期未來學區內就籍學生即將滿載，教室空間恐面臨不足。

家長盼另覓適宜地點設置

縣議員高偉凱、邱靖雅、多名當地里長和家長，認為不宜再增設幼兒園，以免壓縮國中生的學習和活動空間，家長希望在適宜地點獨立設置幼兒園，有家長甚至擔心學生會互相干擾，又怕學校二度施工，考慮讓孩子就讀鄰近其他國中。

縣府教育處副處長李國祿表示，普設公立幼兒園是配合中央政策，縣府經過評估選擇東興國中附設幼兒園，希望充分運用現有教育資源，儘快滿足眾多家長的需求，且不會影響到學生正常上課，新竹市建華、新科國中也有附設幼兒園。對於家長疑慮，將在說明會加強溝通，若執行上確有困難，或可列為東興國中第二期工程。

李國祿說，縣府擬計畫在竹北市興隆路五段的文中二用地新建縣立幼兒園，尚未獲得都市計畫審議通過，未來一旦通過，將積極展開籌建。