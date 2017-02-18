〈北部〉空樹穴臨車道 苑裡山腳南外環道行車險
2017-02-18
超過50個 民眾反映易害摔
〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮公所於山腳南外環道兩側，栽種不少五月松、山櫻花，進行環境綠美化，後因凋零或遭風折損移除，留下超過五十個樹穴。苑裡鎮民代表孟文源多次接獲民眾陳情，表示因樹穴緊鄰機車優先道，常有騎士不慎輾過，導致車禍，要求主管單位改善。
苑裡公所︰將會重新補植
苑裡鎮公所回應，公所最早是在當地栽種五月松，後來因存活率低才改種櫻花樹，但是櫻花樹遭颱風折斷，因此移除，留下樹穴。公所坦言，樹穴確實容易影響道路交通安全，將會重新補植，以免危及用路人通行安全。
「如果受傷鎮民要求國賠，事情就大條了！」孟文源強調，他屢次接獲民眾陳情，指當地發生多次車禍，主因就是樹穴凹凸不平，每個樹穴長、寬近一公尺，有些深度達十公分，因樹穴就在機車優先道旁邊，對機車騎士實在太危險。
在山腳南外環道旁開設商店的民眾說，既然樹種不活，就趕快填一填，以免這些樹穴宛如陷阱，使得行經的機車或自行車騎士好像在比障礙賽，得東躲西閃。
「實在是慘不忍睹！」有鎮民怒批，山腳南外環道的行道植栽生長情形，至少已經一年多都是光禿禿的淒涼景象，認為鎮公所應該檢視綠美化政策，若要植栽，就應委請專家審慎評估並選擇適合的行道樹，否則這種窘境會一而再、再而三上演。
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