〈北部〉桃園3千人拚中小學聯運 瞄準全中運

2017-02-18

〔記者謝武雄／桃園報導〕為期四天的桃園市中小學聯合運動大會昨天在市立體育場、市立游泳池登場，超過兩百所學校、三千多位選手參賽，會中將選出全中運選手，參賽者莫不全力以赴；市長鄭文燦主持開幕典禮時表示，去年全中運，桃園締造四十四金、四十六銀、四十六銅佳績，全國排名第五，針對全中運前三名選手，市府每月提供四千元至一萬二千元不等補助金，一年預計投入一千七百萬元經費培訓選手。

中小學聯合運動大會分成小男、小女、國男、國女、高男、高女等六組，比賽項目包含跳高、跳遠、壘球擲遠、鉛球、跑步、接力、跨欄等田徑比賽，至於游泳於昨天起連續三天在市立游泳池舉行。

市府教育局表示，今年的全中運於四月廿二日至廿七日在彰化縣舉行，其中，中小學聯合運動大會得獎者將代表桃園市參賽，由於中小學聯合運動大會只有田徑、游泳項目，另外體操、桌球、羽球、網球、軟式網球、柔道、跆拳道、空手道、舉重、射箭、射擊、角力、拳擊、武術、木球等十五項比賽，另由單項委員會辦理選拔賽。

鄭文燦也頒發啦啦隊比賽獎牌，得獎名單如下：國小組前三名：大勇國小、楓樹國小、新街國小，國中組前三名為平鎮國中、會稽國中、瑞坪國中，高中組第一名大溪高中、第二名永豐高中。