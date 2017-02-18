〈北部〉桃市建設年 中壢、楊梅綠美化

2017-02-18

〔記者周敏鴻／桃園報導〕市長鄭文燦昨天視察中壢區「中園路隔離綠帶及綠美化工程」， 再到楊梅區主持「甡甡兒童公園」開工典禮，他表示，今年是桃園市的建設年，市府會加強環境綠美化工程，提升生活品質。

中壢區中園路連接內壢交流道，是中壢工業區與住宅區的主要聯絡道路，中園路旁有水圳，長約兩百七十公尺、寬十五公尺，鄭文燦說，市府以「水與綠」的概念來改造水圳，維持既有的植栽與水路，並新設懸臂式人行步道。

這項工程預計今年七月發包，明年五月完工，將在中園路旁水圳的兩側，分設一．五公尺及三公尺寬的懸臂式人行道，還有三處跨橋，讓市民有更安全的徒步空間；鄭文燦說，懸臂式人行道的設計，不用徵收土地，也不會影響水圳裡的水流，就算颱風、豪雨也不用擔心造成阻塞，是兼顧安全、便利與美感的設計。

楊梅區甡甡路的梅園段空地，市府規劃新建「甡甡兒童公園」，將設置籃球場、草丘林蔭區、寵物運動區、兒童遊戲區、木製海盜船等多功能休憩設備；鄭文燦說，公園提供東流里周邊市民散步、運動的休閒空間外，也會設置坡道與矮牆等設施供寵物運動，兼顧市民與寵物互動的需求。