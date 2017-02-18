〈北部〉北區兒童之家宿舍群 動工修復

2017-02-18

屬歷史建築 園區打造兒童藝術村

〔記者謝武雄／蘆竹報導〕位於蘆竹區吉林路的前內政部北區兒童之家宿舍群，院長宿舍被認定為市定古蹟，已在去年修復，宿舍群是歷史建築，修復工程昨天動工，將規劃文創藝文空間、藝術家駐村、親子活動教室、實驗劇場及導覽諮詢服務區等，現有戶外景觀植栽繼續保存，宿舍群將融入環境，成為充滿綠意的「南崁兒童藝術村」。

市長鄭文燦主持動工儀式，他說，縣府時期規劃國民運動中心設在北區兒童之家的土地上，經地方文史工作者爭取後，當時的桃園縣文化資產委員會決議將院長宿舍、宿舍群，分別指定為市定古蹟及歷史建築；升格後，市府將國民運動中心重新選址在他處，北區兒童之家原址配合歷史建築活化、保存老樹群措施，發展成「南崁兒童藝術村」。

北區兒童之家園區佔地約一一七三坪，修復經費約六千萬元，從去年起分三年編列預算，宿舍群整修採部分拆除、部分保留方式，保留部分會依原有風格修建，讓內裝符合使用需求，園區植栽及樹木也會保留，預計明年底完工。

鄭文燦說，未來「南崁兒童藝術村」可提供展演、教室、主題餐廳、文創、親子共學、戶外劇場等文創與藝術教育功能，打造親子藝術活動空間，也讓兒童美術學習向下扎根。