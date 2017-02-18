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〈北部〉「館中有福德宮」 桃園首座公有廟宇開光

2017-02-18

位於土地公文化館一樓

〔記者謝武雄／桃園報導〕位於桃園區三民路的土地公文化館福德宮，具有「館中有廟」的特色，市長鄭文燦昨天舉行開光、安座儀式；福德宮產權登記在文化局名下，是桃園市首座公有廟宇，市府邀請周邊五里組成聯合管理委員會，婉謝信眾捐獻香油錢，也不燒金紙及燒香，鼓勵民眾用「心」來敬神，也為環保盡份心力。

周邊5里組聯合管委會

鄭文燦表示，升格前，桃園市長蘇家明熱心推動土地公文化，位於福德宮內的這尊土地公，還有「市公」之譽，為了讓「市公」有自己的家，蘇家明當時規劃成立土地公文化館；升格後，市府延續原計畫並調整功能，讓土地公文化館成為台灣第一座以土地公文化為核心的文化空間，並發展典藏、教育及文化等多樣功能，福德宮就設在一樓前方開放空間，成為「館中有廟」的獨特景觀。

不燒紙和香 婉謝香油錢

鄭文燦、蘇家明表示，福德宮的土地公是分靈自朝陽宮，為推廣環保觀念，福德宮不燒金紙、不燒香也婉謝香油錢，請民眾以「心誠則靈」的方式參拜祈福，市府也邀請桃園區三民、成功、青溪、朝陽、萬壽等周邊五個里推薦委員，組成聯合管理委員會，由桃園市土地公文化協會協助寺廟管理工作。

鄭文燦說，土地公文化館從去年十一月試營運，至今已有四萬多人次參觀，未來會鼓勵藝術家駐點、交流，塑造民俗文創力量，市府也會向民間借展、蒐集海內外各種土地公信仰民俗題材的多元方式，提升展覽能量，也作為國際交流媒介。

他表示，桃園市每年舉辦的「土地公文化節」，有千人踩街、萬人遶境祈福活動，已成為桃園市的特色，未來除了繼續舉辦土地公文化節，土地公文化館也會策劃相關展覽，成為庶民文化的搖籃。

文化局表示，土地公文化館訂於二月廿七日（農曆二月二日）開幕，開館後，將可提供更多學校畢業展、市民書畫展與雕塑展的展覽空間。

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  • 土地公文化館福德宮昨天舉行開光、安座儀式。（記者謝武雄攝）

    土地公文化館福德宮昨天舉行開光、安座儀式。（記者謝武雄攝）

  • 土地公文化館福德宮具有「館中有廟」的特色，也是桃園市首座公有廟宇。（記者謝武雄攝）

    土地公文化館福德宮具有「館中有廟」的特色，也是桃園市首座公有廟宇。（記者謝武雄攝）

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