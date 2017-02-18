〈北部〉《家禽禁運禁屠7天》雞源不缺 宜蘭還有白肉雞百萬隻
2017-02-18
〔記者江志雄／宜蘭報導〕家禽禁運禁宰七天，宜蘭縣府昨派員到傳統市場抽檢，未發現重大違規，但要求七家合法家禽屠宰場全面消毒，部分市場土雞攤商擔心沒雞可賣緊急進貨，部分則決定暫時停業，縣府農業處表示，縣內目前白肉雞在養隻數約百萬隻，雞源不虞匱乏。
宜蘭縣政府兵分多路，到羅東民生市場、宜蘭綠九市場等處傳統市場稽查，羅東民生市場肉商李東璧說，得知禁宰令便火速向上游供應商下訂單，預訂平時五倍量的土雞，接下來這幾天再陸續解凍上架，滿足消費者需求。
一名林姓業者表示，受禽流感衝擊，他的業績減少二成，禁宰令後，市面上土雞、烏骨雞不易叫貨，他決定放自己七天假。
宜蘭縣政府農業處副處長李新泰說，全縣目前白肉雞在養隻數約一百萬隻，雞源不虞匱乏，遭禁運、禁宰的土雞、烏骨雞、鴨、鵝，價格是否隨漲船高，要視市場機制而定。家庭主婦林小姐認為量少價揚，擔心瘦了荷包。
縣府聯合稽查小組提醒消費者，購買時要認明有防檢局屠宰衛生合格標章，較有保障，禁運禁宰期間，家禽屠宰場自行消毒場區，禁令解除後，雞鴨必須取得禽流感檢驗陰性證明才能屠宰上市。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
國光客運老舊 宜蘭8月前汰換20輛
引進低地板公車 友善老幼國五翻車造成卅三死，大客車安全問題引發關注，宜蘭縣國光客運車齡老舊，且搭乘巴士需爬三、四層階梯，對老人及幼童極不友善…
網友回應
熱門新聞
- 機捷效率差 鐵道專家預言「預辦登機遲早收攤」
- 北韓稱金正男心臟病猝死 馬國今二度解剖
- 水情吃緊 恐影響今夏供電
- 花現禮服 立體堆疊浪漫性感
- 費雪中心奇蹟 郭泓志奔教士
- 干預匯率 美作賊喊抓賊
- 台灣燈會吸人潮 高鐵彰化站載客量也「翻身」
- 反年改 退伍軍人衝撞國防部
- 〈台股青紅燈〉員工認股權的笑話
- 02/18 各報重點新聞一覽
- 巴國清真寺遭恐攻 當局擊殺39名武裝份子
- 父洗澡突癱軟 10歲兒打119搶回命
- 大到不能關！韓財閥罪犯特赦前例多
- 三星老臣︰停下每件事 全力救少主
- 〈食光走廊〉克勞蒂亞和海蓮娜
- 裘莉愛上小丑 傑瑞李透趁虛送暖
- 證券行情表、證券表格
- 霍特帥駕超跑 撞爛名車不心疼
- 自由廣場》電視台就少這一台
- 表哥阿福同居 蔡萬霖︰像多了私人教練
- 搶進倫敦世錦賽 何盡平找跑感
- 王心凌雪地初體驗 姚元浩PO照放閃
- 紅白塑膠袋做洋裝 登倫敦國際時尚展
- 北韓索金正男遺體 馬國要求提供親人DNA
- 台維斯盃》五盤大戰連敗中國 今雙打最後一搏
- 平均日讀20本 她去年借閱7294本書
- 曾子余舊屋犯煞 新家犯小人
- Oris保育鯊魚 潛水限量錶募資金─巴塞爾暖場 限定Hammerhead錶款捐助鯊魚救援計劃
- 募款起內訌 李來希、劉亞平互嗆
- 閨密案延燒 三星少主收押
- 沒搶到郭泓志 葉君璋失望也高興
- 加速建案去化 名軒讓利5~8%
- 自由廣場》結論不對 理由如垃圾
- 遲到罰款變善款 補習班充滿正能量
- 勞工部長改提名 首位西裔閣員
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Taipei touts new solar power plant
- 北韓旅居大馬貿易商 被指洩漏金正男行蹤
- 自由廣場》問題不在廉價旅行團
- 陸副總理汪洋與美財長通話 討論經濟合作
- 警界人事大調動／警政署副署長 王隆接任
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉《家禽禁運禁屠7天》雞源不缺 宜蘭還有白肉雞百萬隻
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分