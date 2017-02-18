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〈北部〉《家禽禁運禁屠7天》雞源不缺 宜蘭還有白肉雞百萬隻

2017-02-18

〔記者江志雄／宜蘭報導〕家禽禁運禁宰七天，宜蘭縣府昨派員到傳統市場抽檢，未發現重大違規，但要求七家合法家禽屠宰場全面消毒，部分市場土雞攤商擔心沒雞可賣緊急進貨，部分則決定暫時停業，縣府農業處表示，縣內目前白肉雞在養隻數約百萬隻，雞源不虞匱乏。

宜蘭縣政府兵分多路，到羅東民生市場、宜蘭綠九市場等處傳統市場稽查，羅東民生市場肉商李東璧說，得知禁宰令便火速向上游供應商下訂單，預訂平時五倍量的土雞，接下來這幾天再陸續解凍上架，滿足消費者需求。

一名林姓業者表示，受禽流感衝擊，他的業績減少二成，禁宰令後，市面上土雞、烏骨雞不易叫貨，他決定放自己七天假。

宜蘭縣政府農業處副處長李新泰說，全縣目前白肉雞在養隻數約一百萬隻，雞源不虞匱乏，遭禁運、禁宰的土雞、烏骨雞、鴨、鵝，價格是否隨漲船高，要視市場機制而定。家庭主婦林小姐認為量少價揚，擔心瘦了荷包。

縣府聯合稽查小組提醒消費者，購買時要認明有防檢局屠宰衛生合格標章，較有保障，禁運禁宰期間，家禽屠宰場自行消毒場區，禁令解除後，雞鴨必須取得禽流感檢驗陰性證明才能屠宰上市。

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  • 宜蘭縣府兵分多路，到羅東民生市場等處稽查抽檢。（記者江志雄攝）

    宜蘭縣府兵分多路，到羅東民生市場等處稽查抽檢。（記者江志雄攝）

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