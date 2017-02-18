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〈北部〉《家禽禁運禁屠7天》用進口冷凍肉 花蓮營養午餐沒影響

2017-02-18

〔記者花孟璟／花蓮報導〕十七日起全國家禽禁宰七天，花蓮每天有二萬七千人食用的中小學營養午餐，目前未受影響。

花蓮縣政府開辦的免費營養午餐，為全縣統一招標、由六家業者聯營，菜單也是全縣國中小學幾乎統一，藉由聯合採購壓低價格，特色是每月第一週的週二是「大雞腿日」，國小三菜一湯、國中四菜一湯，主菜就是大雞腿一支。

雖然農委會禁宰，但家長上花蓮縣營養午餐網站查看，菜單還是「天天都有雞肉相關料理」，比如昨天菜單就有「條瓜燒雞」，今補課日，午餐菜單也有「洋芋燒雞」，下週一則是吃「醬爆雞」等，並未調整。

花蓮縣府教育處長劉美珍說，花蓮六家營養午餐業者所使用的禽肉類都是國外進口冷凍雞肉，未使用台灣屠宰雞，所以菜單未修改；至於大雞腿日因二月份第一週已過，不受影響；業者表示，除非叫不到進口貨，才會改用豬肉等其他肉類替代。

華王御膳雞蛋料理取消

雞蛋的部份，僅有華王御膳一家業者，因外縣市供應商無法提供經過洗選、熏蒸的合格雞蛋，菜單中的雞蛋料理會取消，改以其他菜色代替。

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  • 花蓮國中小營養午餐昨天仍有雞肉料理，因採冷凍進口禽肉，菜單暫時還不會調整。（復興國小提供）

    花蓮國中小營養午餐昨天仍有雞肉料理，因採冷凍進口禽肉，菜單暫時還不會調整。（復興國小提供）

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