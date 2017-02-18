〈北部〉農會改選 花檢獲10件賄選檢舉

2017-02-18

多指現金買票 暫分「選他案」

〔記者王錦義／花蓮報導〕基層農會改選會員代表及農事小組長明天將投票，花蓮縣南區鳳榮、玉溪、瑞穗、富里等四個農會競爭激烈，花蓮地檢署與警察單位均嚴陣以待，昨派出十多名檢察官駐點，在選前加強查賄工作，花檢指出，目前接獲十件賄選檢舉，呼籲民眾勇於檢舉，可拿獎金兩百萬元。

熟悉農會選舉的農業界人士指出，目前花蓮縣農會及九個地區農會，總幹事候聘登記共有十六人，新秀地區、吉安鄉、壽豐鄉、光豐地區等四個農會，因總幹事人選單一候聘，且多數為現任總幹事，選情單純。

鳳榮地區、瑞穗鄉、富里鄉農會總幹事則都有二人以上競爭，其中鳳榮地區農會現任總幹事張孟能，雖是績優總幹事，有優先候聘機會，但黃榮和已完成農委會面試，若成績九十分以上，也可在第一輪進入候聘；瑞穗鄉農會總幹事登記候聘者，包括推廣部主任甘賢璋、供銷部主任黃盛皇，二人皆已完成農委會面談，實力相當；富里鄉農會總幹事彭金山以績優總幹事之姿爭取連任，對手前農會總幹事陳榮聰人馬張素華來勢洶洶。

此外，花蓮縣基層農會中，會員人數最多的玉溪地區農會，總幹事彭子南原本爭取連任，卻臨時撤銷登記，總幹事候聘人剩鎮長龔文俊人馬李素美一人，表面看似平靜，卻傳出另有一人選企圖透過會員代表、理監事選舉翻盤，候選人檯面下鴨子滑水。

花檢指出，從參選人數分析，鳳榮、瑞穗、玉溪、富里等四個地區農會，不論是會員代表、農事小組長，甚至理事、監事及上級農會代表等，參選審查合格人數遠大於應選人數，選情相對激烈，花蓮區漁會理事有廿一人登記，應選九人，也是競爭激烈。

南區傳一票買二至三千

目前接獲的賄選檢舉情資多數在南區，這些檢舉案大多直指現金買票，傳出一票二到三千元的賄選行情，因事證不明確，目前都分「選他案」辦理。

主任檢察官兼發言人王怡仁說，農漁會選舉受選罷法規範，檢察長黃和村率多名檢察官到各區農會拜訪、宣導反賄選；昨天開始一連三天有檢察官進駐各警分局、走訪各農會理監事審查合格人，宣導反賄選，呼籲農民踴躍檢舉賄選。