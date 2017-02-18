〈北部〉農會改選 花檢獲10件賄選檢舉
多指現金買票 暫分「選他案」
〔記者王錦義／花蓮報導〕基層農會改選會員代表及農事小組長明天將投票，花蓮縣南區鳳榮、玉溪、瑞穗、富里等四個農會競爭激烈，花蓮地檢署與警察單位均嚴陣以待，昨派出十多名檢察官駐點，在選前加強查賄工作，花檢指出，目前接獲十件賄選檢舉，呼籲民眾勇於檢舉，可拿獎金兩百萬元。
熟悉農會選舉的農業界人士指出，目前花蓮縣農會及九個地區農會，總幹事候聘登記共有十六人，新秀地區、吉安鄉、壽豐鄉、光豐地區等四個農會，因總幹事人選單一候聘，且多數為現任總幹事，選情單純。
鳳榮地區、瑞穗鄉、富里鄉農會總幹事則都有二人以上競爭，其中鳳榮地區農會現任總幹事張孟能，雖是績優總幹事，有優先候聘機會，但黃榮和已完成農委會面試，若成績九十分以上，也可在第一輪進入候聘；瑞穗鄉農會總幹事登記候聘者，包括推廣部主任甘賢璋、供銷部主任黃盛皇，二人皆已完成農委會面談，實力相當；富里鄉農會總幹事彭金山以績優總幹事之姿爭取連任，對手前農會總幹事陳榮聰人馬張素華來勢洶洶。
此外，花蓮縣基層農會中，會員人數最多的玉溪地區農會，總幹事彭子南原本爭取連任，卻臨時撤銷登記，總幹事候聘人剩鎮長龔文俊人馬李素美一人，表面看似平靜，卻傳出另有一人選企圖透過會員代表、理監事選舉翻盤，候選人檯面下鴨子滑水。
花檢指出，從參選人數分析，鳳榮、瑞穗、玉溪、富里等四個地區農會，不論是會員代表、農事小組長，甚至理事、監事及上級農會代表等，參選審查合格人數遠大於應選人數，選情相對激烈，花蓮區漁會理事有廿一人登記，應選九人，也是競爭激烈。
南區傳一票買二至三千
目前接獲的賄選檢舉情資多數在南區，這些檢舉案大多直指現金買票，傳出一票二到三千元的賄選行情，因事證不明確，目前都分「選他案」辦理。
主任檢察官兼發言人王怡仁說，農漁會選舉受選罷法規範，檢察長黃和村率多名檢察官到各區農會拜訪、宣導反賄選；昨天開始一連三天有檢察官進駐各警分局、走訪各農會理監事審查合格人，宣導反賄選，呼籲農民踴躍檢舉賄選。
看更多！請加入自由時報粉絲團
引進低地板公車 友善老幼國五翻車造成卅三死，大客車安全問題引發關注，宜蘭縣國光客運車齡老舊，且搭乘巴士需爬三、四層階梯，對老人及幼童極不友善…
- 機捷效率差 鐵道專家預言「預辦登機遲早收攤」
- 北韓稱金正男心臟病猝死 馬國今二度解剖
- 水情吃緊 恐影響今夏供電
- 花現禮服 立體堆疊浪漫性感
- 費雪中心奇蹟 郭泓志奔教士
- 干預匯率 美作賊喊抓賊
- 台灣燈會吸人潮 高鐵彰化站載客量也「翻身」
- 反年改 退伍軍人衝撞國防部
- 〈台股青紅燈〉員工認股權的笑話
- 02/18 各報重點新聞一覽
- 巴國清真寺遭恐攻 當局擊殺39名武裝份子
- 父洗澡突癱軟 10歲兒打119搶回命
- 大到不能關！韓財閥罪犯特赦前例多
- 三星老臣︰停下每件事 全力救少主
- 〈食光走廊〉克勞蒂亞和海蓮娜
- 裘莉愛上小丑 傑瑞李透趁虛送暖
- 證券行情表、證券表格
- 霍特帥駕超跑 撞爛名車不心疼
- 自由廣場》電視台就少這一台
- 表哥阿福同居 蔡萬霖︰像多了私人教練
- 搶進倫敦世錦賽 何盡平找跑感
- 王心凌雪地初體驗 姚元浩PO照放閃
- 紅白塑膠袋做洋裝 登倫敦國際時尚展
- 北韓索金正男遺體 馬國要求提供親人DNA
- 台維斯盃》五盤大戰連敗中國 今雙打最後一搏
- 平均日讀20本 她去年借閱7294本書
- 曾子余舊屋犯煞 新家犯小人
- Oris保育鯊魚 潛水限量錶募資金─巴塞爾暖場 限定Hammerhead錶款捐助鯊魚救援計劃
- 募款起內訌 李來希、劉亞平互嗆
- 閨密案延燒 三星少主收押
- 沒搶到郭泓志 葉君璋失望也高興
- 加速建案去化 名軒讓利5~8%
- 自由廣場》結論不對 理由如垃圾
- 遲到罰款變善款 補習班充滿正能量
- 勞工部長改提名 首位西裔閣員
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Taipei touts new solar power plant
- 北韓旅居大馬貿易商 被指洩漏金正男行蹤
- 自由廣場》問題不在廉價旅行團
- 陸副總理汪洋與美財長通話 討論經濟合作
- 警界人事大調動／警政署副署長 王隆接任
標題：〈北部〉農會改選 花檢獲10件賄選檢舉
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email