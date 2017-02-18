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〈北部〉湖口遭棄大批死雞 竹縣府抓禍首

2017-02-18

〔記者廖雪茹／湖口報導〕新竹縣湖口鄉郊區的羊喜窩段產業道路旁駁坎下，十六日被棄置四百多隻死雞，散發陣陣惡臭；縣府昨天表示，已比照禽流感案例處理模式，現場進行消毒，除針對周邊養禽場展開訪視，警方也擴大調閱監視器追查元凶。

檢驗結果今天出爐

湖口往來新埔的羊喜窩段產業道路，十六日民眾行經聞到惡臭，意外發現大量死雞，堆積在約三到五公尺深的陡坡下雜林，立刻通報新竹縣政府。因國內禽流感疫情增溫，縣府農業處、家畜疾病防治所等相關單位到場了解。

發現雞屍被裝在數十個飼料袋裡，已腐敗發臭，長出肥蛆，因近來氣溫低，研判已死亡一段時間。環保局昨已會同湖口鄉公所先以土方覆蓋，再妥善處置。

家畜疾病防治所表示，鄰近養禽場大多具有一定規模，以飼料車直接傾倒飼料儲倉，不會使用飼料袋。十六日已採集死雞檢體，寄送淡水家畜衛生試驗所檢驗，報告預計今天出爐，將確認是否有禽流感病毒。所方昨天並會同警方訪視新埔鎮兩家養禽場，但都未發現異狀。

湖口鄉長林志華說，這條產業道路每年都發現遭人濫倒廢棄物，公所已在部分路段的護欄加高架設鐵絲網，已高及腰部，但不肖業者仍鑽「洞」亂倒，防不勝防。

新竹縣警察局說，已在棄置點找到個人資料等證物，並調閱監視器循線追查中。昨天起到廿四日全國家禽休宰及禁止移動期間，也將配合防疫機關加強查緝私宰家禽。

家畜疾病防治所表示，新竹縣現有雞、鴨等禽類，總飼養數約一百一十九萬多隻。為有效防治「H5、H7亞型家禽流行性感冒」，已加強調查訪視及輔導業者自主消毒。

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  • 400多隻死雞被棄置在新竹縣湖口鄉郊區的羊喜窩段產業道路陡坡下，清運困難。 （新竹縣政府提供）

    400多隻死雞被棄置在新竹縣湖口鄉郊區的羊喜窩段產業道路陡坡下，清運困難。 （新竹縣政府提供）

  • 新竹縣政府昨天現場進行消毒，並針對周邊養禽場展開訪視，警方也擴大調閱監視器追查元凶。 （新竹縣政府提供）

    新竹縣政府昨天現場進行消毒，並針對周邊養禽場展開訪視，警方也擴大調閱監視器追查元凶。 （新竹縣政府提供）

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