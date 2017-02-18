〈北部〉天乾物燥 新埔公墓火警一週九起

2017-02-18

〔記者黃美珠／新埔報導〕目前正值客家掃墓期間，因降雨不足天乾物燥，光是新竹縣新埔鎮最近一週就發生九起公墓和雜草火警，新埔消防分隊疲於奔命，出動廿車次與百餘人力 ，用掉一百一十三公噸消防用水。由於新竹地區出現缺水隱憂，消防局呼籲掃墓民眾注意用火安全。

新埔鎮是新竹縣最多公墓的地方，每年元宵節後到清明節前是客家人的掃墓期間，為防火警意外，消防隊員視狀況到場發放水袋，用「小水」省「大水」。

新埔消防分隊表示，今年降雨不足，新竹縣境內各大小溪流如油羅溪、霄裡溪等，乾涸狀況明顯，春耕用水也吃緊，節約用水已是當務之急。掃墓前務必先把雜草除盡，選擇避風處燃燒金紙，離去前確認火苗都已熄滅再離開。

關西消防分隊則協請鎮公所，過年前先派員在境內三個公墓除草，以防範掃墓引發火警意外，已發揮效果。