〈北部〉桃客司機主動停車 扶老夫婦找座位
2017-02-18
〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園客運司機邱盛國昨天開車時，發現一對老夫婦上車之後沒有座位，他開到下一站後趕緊停靠路邊，主動起身扶著這對老夫婦尋找座位，有乘客被他的善心感動而讓位，網友將過程PO在臉書「爆料公社」，直誇這位「暖」駕駛不但溫暖老爺爺、老奶奶的心，更讓全車乘客感動不已。
乘客感動讓座 網友貼文稱讚
桃園客運總經理楊世勳表示，邱盛國是中壢開往觀音線的駕駛，一○三年到桃園客運服務，這二年多來，很多民眾都反映邱盛國很熱心，經常主動幫老人家提重物上、下車，公司會給予獎勵、表揚。
網友PO文說，昨天上午十點多搭乘桃園客運公車時，看到一對行動不便的老爺爺、老奶奶緩慢上車，當時已經滿座，老爺爺、老奶奶只好緊抓扶手站立，司機開到下一站停車後，主動離開駕駛座、走到老夫婦身旁，貼心地帶著兩人到後方找座位，有乘客見狀趕緊讓位，「司機的舉動讓我真心感動，後方讓座乘客也很棒！」
網友紛紛發表評論，有人說「每個人都有老父老母，應該要有同裡心，給司機一萬個讚」，還有人說「司機的行為讓人感動，謝謝你！」不少網友都要求表揚，並說「這種好司機就是要讓他紅❤」、「有功就要重賞！」
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