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〈北部〉家禽禁宰禁運 店家嘆休「無薪假」

2017-02-18

〔記者周敏鴻、鄭淑婷／綜合報導〕農委會宣布家禽禁宰、禁運七天，中壢區專賣雞料理的「大公雞」、「春川炒雞」業者，昨天拉抗議布條，高呼「政府無感，人民無奈」；「大公雞」業者陳星文抱怨說，店內只剩一天的冷凍雞庫存量，未來幾天如何做生意？

禽流感疫情嚴竣，消費者對於雞、鴨料理卻步，「春川炒雞」的業者估計，中壢店營業額至少跌了三成，而「大公雞」、「大母雞」等專賣雞料理的店家更慘，估計跌了將近七成。

陳星文說，原本每天約可賣出兩百隻烏骨雞或土雞，店內的冷凍雞庫存只剩下一天的數量，政府突然宣布禁宰、禁運，讓他們措手不及，如今只能設法調用冷凍雞隻。

他表示，冷凍雞隻的價格已從每公斤一百四十元飆漲到一百六十元，就算不顧成本，也不一定買得到冷凍雞隻，他很擔心七天禁令尚未結束，經營就先出現問題。

農委會這項禁令從昨天中午起實施，讓許多餐廳、小吃店業者叫苦連天，連忙趕在中午十二點前、禁令生效之前「搶貨」。龜山區萬壽路二段一家烤鴨老店，陳姓老闆娘無奈地說，昨天叫貨兩百隻鴨，實際只拿到一一二隻，等庫存量賣完後只好被迫休「無薪假」，她很擔心這項政策會一延再延，小老百姓只能咬牙苦撐。

她表示，政府頒布的禁令太突然，前一天緊急與員工溝通，兩名正職員工與一名假日工讀生將以「無薪假」或補假的方式度過，原本與在地社團發起「生日兌換烤鴨」活動，也因禁令而延後提供兌換。

陳星文建議，政府應該將全國每天供應的冷凍雞隻與受疫情影響狀況等數據透明化，讓業者可以擬定因應之道，也應該加強宣導，讓消費者建立煮熟後就不用過度擔心禽流感疫情的正確觀念，以免造成不必要的恐慌。

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  • 雞鴨鵝禁宰、禁運7天，烤鴨店業者將放「無薪假」因應。（記者鄭淑婷攝）

    雞鴨鵝禁宰、禁運7天，烤鴨店業者將放「無薪假」因應。（記者鄭淑婷攝）

  • 專賣雞料理的業者拉起「政府無感，人民無奈」布條抗議。（記者周敏鴻攝）

    專賣雞料理的業者拉起「政府無感，人民無奈」布條抗議。（記者周敏鴻攝）

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