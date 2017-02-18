〈北部〉桃園屠宰場屠體染H5N2 雞隻來自雲林

2017-02-18

〔記者謝武雄／桃園報導〕禽流感疫情在多個縣市發燒，桃園市部分，十五日在大園區屠宰場發現疑似感染的屠體，送驗後確定感染H5N2，屠體來自雲林，桃園市的屠宰場已全面消毒；市府農業局長郭承泉昨天在「禽流感應變聯繫會議」表示，桃園目前沒有疫情，H5N2傳染性較低，並非人畜共通病毒。

郭承泉指出，桃園市的屠宰場駐場獸醫檢查發現疑似感染屠體後，清理場內還有五隻已經宰殺的屠體屬於同批產品，立即查扣送驗，前天檢驗結果出爐，這五隻屠體雖然沒有驗出禽流感病毒，但仍銷毀。

他說，這批雞隻分別來自雲林縣口湖鄉、水林鄉，雲林這兩個雞場還養著兩萬六千五百隻土雞，已通知雲林縣政府在養雞場方圓三公里內進行消毒，並觀察後續是否有擴大感染情形。

日前死雞死鴿訊息未彙整 市長促改善通報

市長鄭文燦表示，大園老街溪日前也發現四隻死雞，桃園區的中正藝文特區也死掉多隻鴿子，但這些訊息都沒有彙整到農業局，這些死掉的禽鳥屍體也沒有收集檢驗，他要求水務局、工務局、各區公所密切注意公園綠地、河川及所屬轄區禽鳥異常死亡通報，避免防疫缺口。

鄭文燦也指示農業局加強查核家禽屠宰場、提高查緝私宰頻率，加強宣導業者自主管理，落實防疫工作，警察機關也要協助攔查家禽運輸車輛，倘若傳出疫情，由衛生局針對禽流感案例接觸人員進行健康照護，並協助農業局撲殺作業人員衛教及健康追蹤管理，環保局要協助禽場消毒及後續作業。

郭承泉說，桃園市家禽飼養場共有一二一處，飼養雞鴨鵝共兩百多萬隻，屠宰場有獸醫針對屠宰的家禽進行檢驗，屠宰場也定期消毒，為鼓勵業者自主通報，凡業者主動通報經確診者，撲殺補償一律提高至八成，但未依規定通報者，將依法裁處五萬至一百萬元罰款。

鄭文燦要求各單位「防疫視同作戰」，務必拴緊發條、不能大意，前年的禽流感疫情時，當時桃園有多處養禽場家禽全部銷毀，要以最高標準來加強防疫。