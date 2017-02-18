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〈中部〉頭家國小學童義賣餅乾 助身障中心

2017-02-18

〔記者歐素美、張菁雅／台中報導〕近百位頭家國小五年級學童昨到潭子市場義賣餅乾、泡菜及鑰匙圈等，捐贈台中市身心障礙社會福利中心，幫助身心障礙朋友，落實小小公益家精神；寶島聯播網大千電台則號召聽眾捐出家中用不到的年節禮盒、食品或民生用品，廿一日將統一轉贈給台中市食物銀行聯合會，名嘴鄭弘儀當天也將南下參加活動。

頭家國小學童昨走入潭子市場推銷自製的餅乾、泡菜及鑰匙圈等，許多民眾看到小朋友愛心義賣，熱心捧場，學童共義賣出兩萬多元，隨後轉往台中市身心障礙社會福利中心，與身心障礙朋友一起玩遊戲、跳舞，並捐出義賣所得。

頭家國小老師王怡樺說，配合國語課本「讓愛飛翔」單位，規劃學生手做餅乾等義賣，希望學生從中學習付出與感恩，身體力行幫助需要的人，並了解做公益並不難。學生陳柏翔說，用自己的力量幫助別人，感覺很有意義。

大千電台 21日辦春酒愛分享

大千電台鑑於過年期間許多人收到很多禮盒，又無法轉送他人，只能放到壞掉，實在可惜，將於廿一日舉辦「春酒愛分享」活動，請聽眾捐出家中過多的禮盒、食品或民生用品，再統一轉贈給台中市食物銀行聯合會。

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  • 頭家國小學童到潭子市場義賣自製的鑰匙圈等物品，以幫助身心障礙朋友。 （記者歐素美攝）

    頭家國小學童到潭子市場義賣自製的鑰匙圈等物品，以幫助身心障礙朋友。 （記者歐素美攝）

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