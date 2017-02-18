〈中部〉跆拳正妹 棄護士改當警察
2017-02-18
〔記者李忠憲／台中報導〕擁有跆拳道三段實力的李芷儀，為幫助更多民眾，放棄當護士轉當警察，到豐原頂街派出所服務，並將所學應用在工作。個性謙虛的她，讓長官及同事都樂於教導，而她在網路分享生活點滴，也成為網友關注焦點。李芷儀說，她會認真服務民眾，做好工作，至於感情目前並未多想。
豐原警分局頂街派出所近來出現一名正妹女警李芷儀，執勤時不少民眾還要求合照。原考上中國醫藥大學護理系的她，因喜愛與人面對面互動，心想除幫助病患，還要再幫助其他人，大一時毅然決然報考警察專科學校，並獲得同為跆拳道教練的父母支持，順利考上警察專科學校。她去年十月分發到頂街派出所，經二個月實習後，在耶誕夜當天正式上線，成為一名真正的警察。
來自彰化，出身自跆拳道世家的廿四歲李芷儀，父李聰滿、母邱慧文、阿姨邱盟仁都是身經百戰的跆拳道國手及教練，哥哥也考上警察特考，目前在保四總隊受訓。本身有跆拳道三段實力的李芷儀，國小就曾獲全國冠軍，因外型甜美，身材纖細加上愛看書，順利考上大學並曾當平面模特兒。她也喜歡在臉書及「Instagram」APP分享心情，分別有二千多及一萬七千多人關注。她也喜愛戶外踏青，接近大自然。
李芷儀表示，喜愛語言的她，唸警專時就學習較冷門的越南語，畢業後自學，在處理一件越配家暴案件中，用越南語卸下被害人心防，讓她很有成就感。
她說，警察工作目前才開始，在學長姊及長官的教導下，獲得很多，但還有很多需要她認真學習。至於感情，因為自己還年輕，目前單身的她只想把重心放在工作上，沒有談戀愛的想法。
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