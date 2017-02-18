〈中部〉從小在醫院寫功課 廖鵬翔矢志行

2017-02-18

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣私立精誠中學高中部科學班考生廖鵬翔，今年學測考了七十四級分，他的目標在成大醫學系。他說，小時候常被藥師爸爸和護理長的媽媽帶到醫院，爸媽工作，他就在一旁寫功課，早已適應醫院的環境。

家住彰化市的廖鵬翔，家裡三代同堂同住，祖父輩在教育界、父親輩在醫療界，兩個舅舅一個醫學博士是現職教學醫院的心臟內科醫師、一個生物博士是復建師，從小阿嬤常叮嚀他，「不要做事後會讓自己後悔的事情！」銘記在心，從小習慣醫院環境，家裡還有醫師長輩，耳濡目染立下志向，知道自己的興趣所在，希望追隨舅舅的腳步。

廖鵬翔國中成績並不突出，在校成績在一百名後，直升高中後在科學實驗班就讀，沒有參加課後校外補習，憑藉高中三年來，課堂和課後經常接觸實驗和辦科學成果展的訓練和經驗，以及自學能力，在學測中表現亮眼。

廖鵬翔的班導師廖美雪說，鵬翔自學能力強，又很會發問，從找問題中訓練出抓學習重點和舉一反三的讀書實力。

廖鵬翔表示，就是能夠接受失敗，才會從失敗中找到方向，邁向成功。