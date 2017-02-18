〈中部〉《家禽7日禁宰禁運》雞隻漲聲響 豬肉每公斤漲3元
2017-02-18
〔記者陳冠備、張聰秋／彰化報導〕禽流感H5N6病毒迅速蔓延，中央災害應變中心宣布從十七日到二十四日家禽禁宰禁運，禁令一頒佈，彰化水禽業者一片哀鴻遍野，雞隻「漲」聲響起，而彰化肉品市場昨日也出現短暫急售現象，甚至連豬肉價格每公斤也增漲了三元。
在農委會緊急祭出家禽禁運、禁宰的防疫手段之後，不少雞販、雞農措手不及，雞販擔心無雞可賣連夜搶著進貨，市場在雞隻有限、供不應求下，雞隻「漲」聲響起，雞販進貨成本提高約一到二成。
彰化縣水禽協會理事長蔡春上指出，七天都不能出貨，代表飼主就要多花費一個禮拜的飼料成本，平均每隻肉禽一天吃掉一塊半的成本，一個禮拜累積下來是不少的負擔，而且下週又有強烈冷氣團報到，飼主恐還要承擔感染風險，禁令太久對疫情恐無幫助。
員林員湘園鴨肉麵線店老闆藍偉洲表示，短期間還有冰存的鴨肉可供應，只是講求新鮮的鴨血等副產品只能先停賣；田尾公路花園甕仔雞業者說，目前倉庫存有一週備份雞肉，生意並不受影響，但怕禁令解除無法即時跟上供應就得休息。
彰化肉品市場總經理黃滄雲表示，前日下午禁令宣布後，毛豬價格每公斤就小漲一至二元，昨日禁令實施後，有少部分豬農有急售的現象，加上拍賣市場熱絡，再漲二點五至三元，每公斤價格來到七十三點三元，是年後難得出現的好價格。
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