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〈中部〉勞動抗腳疾 87歲陳照走出新人生

2017-02-18

〔記者陳冠備／田中報導〕凌晨四點半，眾人還在夢鄉，八十七歲的陳照已經起床，拿著掃具坐在輪椅上出門掃地去，他沿著家門前一百公尺長的街道，不疾不徐的一路掃到家門口，到此熱忱服務的心，一做就是十九年。

陳照住在彰化縣田中鎮一處三合院內，十九年前，一場車禍造成他雙腳漸漸無力，但他未此失志，堅持每天拿起掃把，腳一跛一跛的把社區環境打掃乾淨；而且，他還架起圍籬種起甘蔗、木瓜、香蕉、蔬菜等農作物，不定時與鄰居分享收穫喜悅，旁人被他殘而不廢的行動力感染，朋友越交越多，還尊稱他為「土地公爺爺」。

陳照表示，自己年輕時也做過總鋪師，所以喜歡走入人群，服務他人，可是車禍後雙腳漸漸無力，失去以往的行動力，但是愛服務、好動的個性不變，每天利用打掃跟耕種農作物當復健，即使後來雙腳完全無力，只能推著輪椅工作，也是樂此不彼。

五年前，陳照的妻子過世，只剩他獨居老厝，每當傷心時只能依賴宗教信仰，家中神明廳侍奉關聖帝君、玄天上帝、土地公等八只神尊，他每日點香虔誠祭拜，覺得自己能「走」出新人生，是眾神給予的力量。

華山基金會田中天使站站長陳春程說，陳照總是笑口常開，樂觀面對生命，煮飯、種菜、劈材等生活起居樣樣不假他人，還把居家環境保持得一塵不染，令人佩服，有時就覺得他像「土地公爺爺」一樣，有股指引大家前進的力量。

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  • 陳照阿公曾擔任鄰長，多年前本報致贈的外套仍視為珍寶，逢氣候變冷就穿起來禦寒。（記者陳冠備攝）

    陳照阿公曾擔任鄰長，多年前本報致贈的外套仍視為珍寶，逢氣候變冷就穿起來禦寒。（記者陳冠備攝）

  • 7歲的陳照力抗腳疾，推著輪椅整理農作。（記者陳冠備攝）

    7歲的陳照力抗腳疾，推著輪椅整理農作。（記者陳冠備攝）

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