〈中部〉受天宮香期 爭列中央文資保存
2017-02-18
盼繼邵族祖靈祭之後塵
〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣竹山鎮紫南宮丁酒與借金、名間鄉受天宮玄天上帝香期、邵族祖靈祭，縣文化局均已登錄為民俗類文化資產保存，今年將爭取將受天宮玄天上帝香期，列為中央文化資產民俗類保存，成為繼邵族祖靈祭後的另一項國家重要民俗。
南投縣府文化局去年已完成名間受天宮玄天上帝香期活動、竹山紫南宮吃丁酒與借金民俗活動、邵族祖靈祭的調查研究，且前述民俗活動也已登錄為南投縣民俗類文化資產保存。
最近文化部也核准補助縣文化局，今年將這些研究調查成果印成書籍，此外，文化局今年也獲中央補助進行名間鄉受天宮輪庄與信仰團調查研究計畫，讓「輪庄」（即兄弟廟輪流當爐主）民俗活動，完成口述歷史的採訪和調查，並登錄為縣民俗類文化活動。
投縣四民俗文資獲補助
文化局長林榮森表示，竹山紫南宮的借金、還金和舉辦廿多年的正月十六吃丁酒，可說是全國知名民俗活動。
而名間鄉受天宮玄天上帝香期活動則是從農曆正月起為期三個個月的「進香期」，每天湧入的進香團動輒百團，最多曾一天三百多團，今年過年期間累計一千五百多個進香團，進廟門外就進行文武陣頭表演、乩童操演、進香儀式等，非常特別。
目前邵族祖靈祭文化已列為國家重要民俗，今年縣府也將爭取受天宮玄天上帝香期活動，列入中央的重要民俗文化，讓台灣少見的宗教文化活動，能藉此保存並流傳。
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