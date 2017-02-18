〈中部〉垃圾不落地 布袋撤離23垃圾子車

2017-02-18

〔記者蔡宗勳／布袋報導〕嘉義縣環保局為貫徹垃圾不落地，限期要求布袋鎮公所撤回二十三部垃圾子車，但有鄉親認為會造成不便，向鎮代李志榮陳情，鎮長陳鳳梅則強調已有配套措施，會在實施一個月後檢討、再調整。

雖然全面垃圾不落地政策已實施多時，但布袋鎮因地制宜，目前菜舖、新吉庄、洲子寮、金京林、鹽地仔、客人庄及半月仍合計放置二十三部垃圾子車，方便鄉親就近丟棄家庭垃圾，每週一、五由母車清運。

由於縣環保局糾正鎮公所並下達限期改善的要求，公所這幾天到幾個村落宣導垃圾子車撤離、收運垃圾的新措施，雖然多數民眾都能體諒，但仍有人反彈，指責公所此舉不便民，要求不得撤離子車，李志榮也據理力爭，甚至打算自掏腰包租用子車供鄉親繼續使用，但於法無據，無法施行。