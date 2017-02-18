| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
北韓稱金正男心臟病猝死 馬國今二度解剖
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉垃圾不落地 布袋撤離23垃圾子車

2017-02-18

〔記者蔡宗勳／布袋報導〕嘉義縣環保局為貫徹垃圾不落地，限期要求布袋鎮公所撤回二十三部垃圾子車，但有鄉親認為會造成不便，向鎮代李志榮陳情，鎮長陳鳳梅則強調已有配套措施，會在實施一個月後檢討、再調整。

雖然全面垃圾不落地政策已實施多時，但布袋鎮因地制宜，目前菜舖、新吉庄、洲子寮、金京林、鹽地仔、客人庄及半月仍合計放置二十三部垃圾子車，方便鄉親就近丟棄家庭垃圾，每週一、五由母車清運。

由於縣環保局糾正鎮公所並下達限期改善的要求，公所這幾天到幾個村落宣導垃圾子車撤離、收運垃圾的新措施，雖然多數民眾都能體諒，但仍有人反彈，指責公所此舉不便民，要求不得撤離子車，李志榮也據理力爭，甚至打算自掏腰包租用子車供鄉親繼續使用，但於法無據，無法施行。

廣告
  • 嘉義縣布袋鎮現有的23部垃圾子車即將撤離。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣布袋鎮現有的23部垃圾子車即將撤離。（記者蔡宗勳攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
拒當便利貼 彰市路燈、電桿穿「洞洞裝」

公所為路燈、電桿穿上塑膠網拒當便利貼！彰化市電線桿、路燈被張貼廣告單，不僅影響市容，清潔隊員也拆不勝拆，市公所靈機一動，為電線桿、路燈「穿」…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
新加坡海南雞飯
酸奶起士烤馬鈴薯
吃甜甜✧焦糖布丁
這樣煮青菜更營養！
轉寄

標題：〈中部〉垃圾不落地 布袋撤離23垃圾子車


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月18日‧星期六‧丁酉年正月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.