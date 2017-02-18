〈中部〉泰國主題之夜 台灣燈會新亮點

2017-02-18

〔記者廖淑玲／雲林報導〕台灣燈會第一次設置新住民燈區，昨天晚間推出泰國之夜，放水燈祈福活動吸引遊客共襄盛舉，網路名人谷阿莫「三分鐘看完一個逛台灣2017雲林燈會的故事」也讓燈會在網路造成轟動。

台灣燈會「新住民主題燈區」，除了展示東南亞五國主題燈外，還分別推出越南、印尼、泰國、菲律賓及柬埔寨主題之夜，昨晚的泰國主題之夜有泰國舞蹈表演、猜燈謎，同時放水燈祈福。

昨晚在新住民主題燈區泰國主題之夜以「泰麗皇宮」、「潑水納福」、「泰象萬千」三組燈具為代表。

燈區中呈現出泰國人眼中佔有重要地位曼谷大皇宮的主題燈，也有表現泰國習俗的「潑水納福」及泰國大象，讓遊客體驗泰國重要的觀光資源及放水燈祈福。

雲林縣長李進勇表示，新住民主題燈區不僅能欣賞花燈，每日前五百名民眾可持多元文化特色水燈體驗祈福儀式迎接好運，還贈送專屬又限量的手提燈籠及明信片，歡迎共襄盛舉。

網路紅人谷阿莫也上傳一則教你三分鐘看完雲林台灣燈會的影音，因為內容十分搞笑，大受網友歡迎，並為台灣燈會帶來有趣話題，帶動另一波人潮。