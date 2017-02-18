〈中部〉嘉大、中京大 20日交流賽

2017-02-18

嘉市：八十五年前，嘉義大學前身嘉義農林學校棒球隊，打進日本甲子園，在冠亞軍之戰，對上日本中京大學前身中京商業學校的棒球隊，去年八月，兩隊再續前緣，嘉大隊赴日與中京隊進行交流賽，惜皆敗北，本週日換中京隊來台，廿日下午二點，廿一、廿三日下午三點半在嘉義市立棒球場，與嘉大隊進行交流賽，嘉大隊將全力扳回一城，開放民眾免費入場觀戰。

嘉大體育室主任蘇耿賦表示，中京大學理事長梅村清英率團共卅三人來台，除交流賽，校方也安排他們參訪電影「KANO」及阿里山景點。（記者王善嬿）