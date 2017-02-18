〈中部〉消防水袋變標線 偏鄉學童快樂踢球
2017-02-18
〔記者曾迺強／嘉縣報導〕偏鄉小校當自強！嘉義縣竹崎鄉中興國小爭取設置五人制足球場地未果，只能在操場草皮用石灰粉畫線，師生某天突發奇想，運用報廢消防水袋，釘出固定標線，讓學童快樂練球。
中興國小教務組長劉涵文表示，學校位於奮起湖，常因下雨讓好不容易畫好的石灰粉標線變得模糊，每學期耗費約一百公斤的石灰粉，對學校財政是一大負擔。
劉說，這學期原想用黃色塑膠封鎖線做為標線，但易因學童奔跑、踐踏而毀損，正巧替代役男張家銘透過同梯弟兄，得知台南市消防局後壁分隊有批報廢消防水袋將銷毀，他與總務主任許嘉峯討論後，認為白色水袋易辨識，材質厚不易破損，向後壁分隊索取一百五十公尺水袋帶回改造。
校長葉佳榔說，六年級學生利用課餘時間，一天就完成鋪設長四十、寬二十公尺球場標線，最難部分在於兩座球門前的半圓形禁區，要融入力學、數學概念才能抓準距離並釘得牢固，大功告成後，學生驚呼「第一次看到這麼整齊的線」，成為畢業生留給在校生的最佳禮物。
達邦童自製紀念品 募畢旅費用
達邦國小畢業班八名學生則是發起「藍天碧海畢旅圓夢行動」，以大葉石櫟、血藤種子為材料，彩繪原住民、卡通圖騰後繫上棉線，在鄒族慶典中販售，籌集澎湖畢旅費用。導師邱秀娟說，去年底至今募得六成經費，會再透過鄉親與網路宣傳，讓學童完成心願。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
中部‧本日最多瀏覽
拒當便利貼 彰市路燈、電桿穿「洞洞裝」
公所為路燈、電桿穿上塑膠網拒當便利貼！彰化市電線桿、路燈被張貼廣告單，不僅影響市容，清潔隊員也拆不勝拆，市公所靈機一動，為電線桿、路燈「穿」…
網友回應
熱門新聞
- 機捷效率差 鐵道專家預言「預辦登機遲早收攤」
- 北韓稱金正男心臟病猝死 馬國今二度解剖
- 水情吃緊 恐影響今夏供電
- 花現禮服 立體堆疊浪漫性感
- 費雪中心奇蹟 郭泓志奔教士
- 干預匯率 美作賊喊抓賊
- 台灣燈會吸人潮 高鐵彰化站載客量也「翻身」
- 反年改 退伍軍人衝撞國防部
- 〈台股青紅燈〉員工認股權的笑話
- 02/18 各報重點新聞一覽
- 巴國清真寺遭恐攻 當局擊殺39名武裝份子
- 父洗澡突癱軟 10歲兒打119搶回命
- 大到不能關！韓財閥罪犯特赦前例多
- 三星老臣︰停下每件事 全力救少主
- 〈食光走廊〉克勞蒂亞和海蓮娜
- 裘莉愛上小丑 傑瑞李透趁虛送暖
- 證券行情表、證券表格
- 霍特帥駕超跑 撞爛名車不心疼
- 自由廣場》電視台就少這一台
- 表哥阿福同居 蔡萬霖︰像多了私人教練
- 搶進倫敦世錦賽 何盡平找跑感
- 王心凌雪地初體驗 姚元浩PO照放閃
- 紅白塑膠袋做洋裝 登倫敦國際時尚展
- 北韓索金正男遺體 馬國要求提供親人DNA
- 台維斯盃》五盤大戰連敗中國 今雙打最後一搏
- 平均日讀20本 她去年借閱7294本書
- 曾子余舊屋犯煞 新家犯小人
- Oris保育鯊魚 潛水限量錶募資金─巴塞爾暖場 限定Hammerhead錶款捐助鯊魚救援計劃
- 募款起內訌 李來希、劉亞平互嗆
- 閨密案延燒 三星少主收押
- 沒搶到郭泓志 葉君璋失望也高興
- 加速建案去化 名軒讓利5~8%
- 自由廣場》結論不對 理由如垃圾
- 遲到罰款變善款 補習班充滿正能量
- 勞工部長改提名 首位西裔閣員
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Taipei touts new solar power plant
- 北韓旅居大馬貿易商 被指洩漏金正男行蹤
- 自由廣場》問題不在廉價旅行團
- 陸副總理汪洋與美財長通話 討論經濟合作
- 警界人事大調動／警政署副署長 王隆接任
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈中部〉消防水袋變標線 偏鄉學童快樂踢球
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分