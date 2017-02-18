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〈中部〉消防水袋變標線 偏鄉學童快樂踢球

2017-02-18

〔記者曾迺強／嘉縣報導〕偏鄉小校當自強！嘉義縣竹崎鄉中興國小爭取設置五人制足球場地未果，只能在操場草皮用石灰粉畫線，師生某天突發奇想，運用報廢消防水袋，釘出固定標線，讓學童快樂練球。

中興國小教務組長劉涵文表示，學校位於奮起湖，常因下雨讓好不容易畫好的石灰粉標線變得模糊，每學期耗費約一百公斤的石灰粉，對學校財政是一大負擔。

劉說，這學期原想用黃色塑膠封鎖線做為標線，但易因學童奔跑、踐踏而毀損，正巧替代役男張家銘透過同梯弟兄，得知台南市消防局後壁分隊有批報廢消防水袋將銷毀，他與總務主任許嘉峯討論後，認為白色水袋易辨識，材質厚不易破損，向後壁分隊索取一百五十公尺水袋帶回改造。

校長葉佳榔說，六年級學生利用課餘時間，一天就完成鋪設長四十、寬二十公尺球場標線，最難部分在於兩座球門前的半圓形禁區，要融入力學、數學概念才能抓準距離並釘得牢固，大功告成後，學生驚呼「第一次看到這麼整齊的線」，成為畢業生留給在校生的最佳禮物。

達邦童自製紀念品 募畢旅費用

達邦國小畢業班八名學生則是發起「藍天碧海畢旅圓夢行動」，以大葉石櫟、血藤種子為材料，彩繪原住民、卡通圖騰後繫上棉線，在鄒族慶典中販售，籌集澎湖畢旅費用。導師邱秀娟說，去年底至今募得六成經費，會再透過鄉親與網路宣傳，讓學童完成心願。

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  • 嘉義縣竹崎鄉中興國小師生運用報廢消防水袋，在足球場上釘出固定標線，讓學童快樂練球。（記者曾迺強攝）

    嘉義縣竹崎鄉中興國小師生運用報廢消防水袋，在足球場上釘出固定標線，讓學童快樂練球。（記者曾迺強攝）

  • 嘉義縣竹崎鄉中興國小師生運用報廢消防水袋，在足球場上釘出固定標線，讓學童快樂練球。（記者曾迺強攝）

    嘉義縣竹崎鄉中興國小師生運用報廢消防水袋，在足球場上釘出固定標線，讓學童快樂練球。（記者曾迺強攝）

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