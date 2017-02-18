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〈中部〉採食區難擋候鳥 12禽場挨罰

2017-02-18

雲縣農業處長籲做好隔離設施

〔記者林國賢、陳燦坤／雲林報導〕禽流感疫情升溫，中央將疫情傳播禍首指向候鳥，雲縣府加強非法禽場稽查，元旦迄今已依法裁處十二場，每場開罰六萬元；縣府農業處長張世忠呼籲各禽場加強生物防治措施，降低候鳥傳播疫情風險。

去年底雲林縣爆發第一例禽流感，雲林縣動植物防疫所、縣府農業處組成聯合稽查小組加強非法禽場稽查，目前已稽查七十六場，並裁處十二場。

張世忠指出，被裁罰十二場禽場包括未申請牧場登記，依畜牧法裁罰三萬元，另飼料桶、採食區未設置圍籬隔絕候鳥接觸，依動物傳染條例開罰三萬，每場共開罰六萬，將連續開罰，直到改善為止。

張世忠強調，雲林沿海溼地及養殖魚塭區是候鳥過境主要棲地，候鳥又是傳播禽流感高風險族群，禽場飼料桶與採食區是候鳥與家禽接觸最多地方，務必做好隔離設施，降低感染病毒風險。

露天放養、野鳥爭食 禽農也頭痛

吳姓禽農說，從一月起，防疫所人員稽查頻率與強度不斷提升，有禽農怕被稽查開罰，不敢在禽場多停留，甚至不敢在家，只盼這波疫情趕緊降溫，讓他們不要過著流浪禽農的日子。

許姓禽農直言，考量成本，水禽多半採取露天放養，野鳥群聚飼養場內外，啄食飼料現象相當普遍，就算搭網子隔離野鳥，效果有限，這些網子只要出現一個小縫隙，野鳥便能夠鑽入，雖然有同業想出設置稻草人嚇野鳥，但效果並不顯著。

禁宰禁運首日 李進勇感謝配合

昨天是家禽禁宰禁運首日，雲林縣長李進勇至斗南視察昇樺食品公司屠宰場，感謝業者配合中央政府防疫政策，呼籲休宰期間對進出車輛做好消毒管制工作，降低病毒散播機率。

傳統市場昨天家禽販售情況正常，家禽攤販對禁宰禁運令都表示只能無奈配合，預估最慢下週一起貨源就會短缺，只好配合這項政策「休假」。

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  • 禽場飼料桶、採食區未做好隔離，增加候鳥、野鳥帶來病毒感染機會。（記者林國賢攝）

    禽場飼料桶、採食區未做好隔離，增加候鳥、野鳥帶來病毒感染機會。（記者林國賢攝）

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