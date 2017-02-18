〈中部〉家禽禁宰禁運 攤商被迫休息

2017-02-18

〔記者張菁雅／台中報導〕十七日起全國家禽禁宰禁運七日，傳統市場仍可見到電宰雞肉、鴨肉，都是前晚宰殺完成，因傳統市場沒有冷藏設備，雞肉攤商說，接下來無法營業，要勒緊褲帶；而販賣烤雞、烤鴨的攤商也說，貨源減少三分之一，打算賣到週日，自下週一起休息四天。

農委會前天宣布自昨天起全國家禽禁宰禁運七日，雞販都抱怨消息來得太突然，最近因為禽流感疫情擴大，生意大受影響，接下來連想做生意都沒辦法。

第五市場販賣放山雞的黃姓攤商表示，農委會說可以販售庫存雞肉，但庫存的多半是冷凍一、二週以上的肉品，傳統市場沒有冷藏設備，在常溫下解凍肉品，肉品表面會出現水珠，這樣誰敢買？

「大方烤雞」在第五市場賣烤雞、烤鴨已有四十多年，攤商說，第一次碰到這麼嚴重的禽流感疫情，前天知道禁宰禁運家禽的消息後，趕緊叫貨備用，但上游給的量少了三分之一，另一方面，因為最近買氣約下滑三分之一，也不敢囤太多量，擔心接下來幾天沒人買，所以打算叫兩天的貨，賣到週日，下週一開始可能要連休四天。