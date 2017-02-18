| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
北韓稱金正男心臟病猝死 馬國今二度解剖
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉家禽禁宰禁運 攤商被迫休息

2017-02-18

〔記者張菁雅／台中報導〕十七日起全國家禽禁宰禁運七日，傳統市場仍可見到電宰雞肉、鴨肉，都是前晚宰殺完成，因傳統市場沒有冷藏設備，雞肉攤商說，接下來無法營業，要勒緊褲帶；而販賣烤雞、烤鴨的攤商也說，貨源減少三分之一，打算賣到週日，自下週一起休息四天。

農委會前天宣布自昨天起全國家禽禁宰禁運七日，雞販都抱怨消息來得太突然，最近因為禽流感疫情擴大，生意大受影響，接下來連想做生意都沒辦法。

第五市場販賣放山雞的黃姓攤商表示，農委會說可以販售庫存雞肉，但庫存的多半是冷凍一、二週以上的肉品，傳統市場沒有冷藏設備，在常溫下解凍肉品，肉品表面會出現水珠，這樣誰敢買？

「大方烤雞」在第五市場賣烤雞、烤鴨已有四十多年，攤商說，第一次碰到這麼嚴重的禽流感疫情，前天知道禁宰禁運家禽的消息後，趕緊叫貨備用，但上游給的量少了三分之一，另一方面，因為最近買氣約下滑三分之一，也不敢囤太多量，擔心接下來幾天沒人買，所以打算叫兩天的貨，賣到週日，下週一開始可能要連休四天。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
拒當便利貼 彰市路燈、電桿穿「洞洞裝」

公所為路燈、電桿穿上塑膠網拒當便利貼！彰化市電線桿、路燈被張貼廣告單，不僅影響市容，清潔隊員也拆不勝拆，市公所靈機一動，為電線桿、路燈「穿」…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
新加坡海南雞飯
酸奶起士烤馬鈴薯
吃甜甜✧焦糖布丁
這樣煮青菜更營養！
轉寄

標題：〈中部〉家禽禁宰禁運 攤商被迫休息


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月18日‧星期六‧丁酉年正月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.