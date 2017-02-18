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北韓稱金正男心臟病猝死 馬國今二度解剖
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〈中部〉防禽流感公園禁餵鳥 最重罰1萬

2017-02-18

〔記者黃鐘山、張菁雅、許國楨／台中報導〕市府防堵禽流感疫情，昨啟動「中彰投苗區域治理」平台機制，各縣市同步強化防疫工作，市府各局處與區公所也全力動員，加強禽場稽查、取締載禽車、巡檢棄置禽屍等，防堵疫情傳入。建設局呼籲民眾不要在公園餵食野鴿、禽鳥，若不聽勸導，十八日起將依規定，處二千元以上一萬元以下罰鍰。

副市長林陵三昨日主持「台中市高病原性家禽流行性感冒緊急應變小組」會議。

動保處指出，市府已透過「中彰投苗區域治理」平台，聯絡三縣同步啟動防疫工作；另也通知養禽場中央禁令，違反遭查獲一律銷毀。

查獲二起違規載運活體雞

市警局昨天凌晨零時起攔檢，分別在豐原、大雅區各查獲分屬南部兩家養雞場的大貨車違規載運四百隻、六百隻活體雞準備至屠宰場屠宰。動保處說，違反禁運規定，將處三萬至十五萬元。

市場上販賣的禽肉，經發局十五日以最速件函告零售市場和列管攤區，目前市場上既有禽肉預估十九日售完，攤商將配合中央禁令休市至廿四日。

建設局昨天已到台中公園、長青公園、東興公園、東英公園、樂成公園、新都生態公園、北屯兒童公園等七座野鴿聚集公園，加強鴿糞、羽毛等環境清潔頻率，並勸導民眾不要靠近、接觸及餵食野鴿或其他禽鳥；今天起若不聽勸導或拒不配合者，將依自治條例規定開罰，處二千元以上一萬元以下罰鍰。

農業局長王俊雄說，家禽禁運禁宰期間，屬室內飼養的白肉雞逕送屠宰場屠宰者及一日齡內的雛禽，不在禁運禁宰限制範圍，但應先向防檢局台中分局申請同意後，才能進場屠宰。

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  • 民眾在公園餵食野鴿，建設局18日起處2千元以上1萬元以下罰款。（記者黃鐘山翻攝） 傳統市場昨仍有家禽肉品，貨源減少，攤商將被迫休息。 （記者張菁雅攝）

    民眾在公園餵食野鴿，建設局18日起處2千元以上1萬元以下罰款。（記者黃鐘山翻攝） 傳統市場昨仍有家禽肉品，貨源減少，攤商將被迫休息。 （記者張菁雅攝）

  • 民眾在公園餵食野鴿，建設局18日起處2千元以上1萬元以下罰款。（記者黃鐘山翻攝）

    民眾在公園餵食野鴿，建設局18日起處2千元以上1萬元以下罰款。（記者黃鐘山翻攝）

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