〈中部〉草屯農會選舉 又1候選人交保
2017-02-18
兩選民坦承拿到四千元
〔記者陳鳳麗／南投報導〕列為超級戰區的草屯鎮農會會代選舉，南投檢警調查賄昨再出擊，傳喚郊區某里林姓候選人及多名選民，有兩名選民承認拿到四千元，有一人坦承是現金買票，一人說是「工作費」，林姓候選人則矢口否認，檢察官諭令五萬元交保。
基層農會會代選舉投票倒數計時，草屯鎮農會選舉因現任派與舊勢力復仇派競爭激烈，賄選檢舉案不斷，南投地檢署指揮南投調查站、草屯警分局，繼前日偵辦街區某里簡姓候選人現金買票，候選人和樁腳交保候傳後，昨日再傳喚郊區某里林姓候選人及多名選民。
一說買票一說是工作費
經一天的初、複訊，有兩名選民坦承各拿到四千元，但僅一人承認是現金買票，另一人則稱那是候選人給的「工作費」，用來買檳榔、香菸的錢。至於林姓候選人也否認現金買票，檢察官諭令五萬元交保。
昨除檢方偵辦現金買票案外，兩派昨日也動作頻仍，「舊勢力復仇派」的前理事長簡峻庭，此次也是會代和理事候選人，昨向警方報案被跟蹤，草屯警方將被指「跟蹤」的數人帶回了解情況，並予以訓誡後讓其離去。
「現任派」的草屯鎮農會「三巨頭」，即理事長李崧存、常務監事洪坤助、總幹事蕭忠郁，昨傍晚也緊急開記者會，就對手派進來以買地方紙媒廣告、宣傳車廣播等方式的攻擊，進行抗議與澄清，並以該會去年獲金管會頒發的金安獎，及連續三年逾放比低於○.○二%，即放款百億元未繳利息僅二百萬元，駁斥對手所說的「超貸」。
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