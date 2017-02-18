〈中部〉日月潭伊達邵商圈 新舊路燈雜亂
2017-02-18
〔記者謝介裕／日月潭報導〕日月潭伊達邵商圈傳統路燈汰換LED燈計畫，儘管地方民眾意見不一，但日管處不氣餒，並敲定「先取得用地再設計路燈造型」兩階段工作，期改善路燈雜亂問題，為日月潭遊憩景觀注入新亮點。
日月潭湖光山色舉世聞名，充滿邵族人文歷史、美食的伊達邵商圈，幾乎是遊客前來日月潭遊玩造訪的景點之一。
然而，商圈對外街道路燈，有圓形、橢圓形、斗笠形、月亮、太陽、送子鳥、貓頭鷹等許多種造型，且都是傳統路燈，有的甚至早已毀損，但迄今二十多年來未曾汰舊換新，影響夜間照明，也讓市容雜亂，日管處配合中央「水銀路燈落日計畫」，打算將商圈路燈燈桿、燈具全面進行汰換。
惟商圈部分街道上舊有路燈及接電位置，因被攤商的裝修材料或設施包覆，除非配合拆除或移除，不然，商圈路燈恐難一次全面進行更新，日管處陷入兩難。
日管處說，經與地方溝通後，將區分兩階段進行，首先就路燈位置與用地取得先進行調查，預計三月初完成後，與地方召開座談會，再就第二階段路燈造型進行討論，包括目前既有的邵族吉祥物貓頭鷹，或配合日月潭地名的日、月造型的路燈，也都可列入討論選項，盼能達成共識，統一路燈樣式。
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