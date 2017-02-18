〈中部〉拒當便利貼 彰市路燈、電桿穿「洞洞裝」
公所為路燈、電桿穿上塑膠網
〔記者湯世名／彰化報導〕拒當便利貼！彰化市電線桿、路燈被張貼廣告單，不僅影響市容，清潔隊員也拆不勝拆，市公所靈機一動，為電線桿、路燈「穿」上塑膠網，實施兩個月來，電線桿、路燈上果然都清潔溜溜，民眾打趣說「好像洞洞裝！」由於塑膠網成本低廉，效果卻出奇好，部分鄉鎮公所觀摩後決定如法炮製，彰化市公所還決定擴大實施，在全市佈下「天羅地網」來淨化市容。
清潔隊長林群富說，一般電線桿、路燈上最常見被貼滿各種廣告單，其中又以建案、土地買賣廣告最多，經常是清潔隊員清除後，業者又回來張貼，清潔隊員又得再前往清除，不僅浪費人力，也無法解決問題，過去有清潔隊員多以「防貼漆」塗在路燈、電桿的桿子上，初期的確能讓膠水、雙面膠不易黏上，但「防貼漆」成本較高，久了也會失效，讓他們相當頭疼。
廣告單難貼上其他鄉鎮想跟進
彰化市公所清潔隊防貼出奇招，為市區每個路口處的電線桿、路燈都穿上黑色塑膠網，由於塑膠網高達二點五公尺，果然讓要來張貼廣告單的業者傻眼，當場放棄走人，實施兩個月來，只要有綁著塑膠網的電桿、路燈全都「清潔溜溜」，效果出奇的好。有民眾看到電桿、路燈綁著塑膠網都笑說「好像洞洞裝！」
林群富說，塑膠網不易張貼貼紙，即便有張貼，也很容易清理，且每張塑膠網成本只有三十元，綑綁塑膠網也不到十分鐘就能完成，省時又省錢，且都綑綁的相當緊密，不易拆除，廣告業者通常不會為此費勁去拆除，更不會為此冒險爬到更高處去張貼廣告單。
他說，有部分鄉鎮公所在觀摩後認為「省錢又實用」，也決定如法炮製；目前彰化市每個重要路段或路口的電桿、路燈上都有綁著塑膠網，未來他們還將在全市所有電桿、路燈都綁上塑膠網，期以「天羅地網」來淨化市容。
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公所為路燈、電桿穿上塑膠網拒當便利貼！彰化市電線桿、路燈被張貼廣告單，不僅影響市容，清潔隊員也拆不勝拆，市公所靈機一動，為電線桿、路燈「穿」…
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