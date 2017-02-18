〈中部〉查獲現金賄選 二崙農會職員獲交保

2017-02-18

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林地檢署偵辦農會賄選有斬獲！

二崙農會傳出廖姓女職員疑以現金替廖姓農會會員代表候選人買票，雲林檢警調兵分多路搜索並傳訊廖女等十五人，查扣疑似賄款三千元及廖姓代表候選人宣傳單、宣傳打火機，昨天依違反農會法諭令廖女等五人以十萬至二萬不等交保。

全國各地農漁會選舉自十九日起展開會員代表、理監事與總幹事投票遴聘等。雲林地檢署接獲線報，掌握二崙鄉農會選舉疑似有現金賄選，前天由檢察官黃立夫指揮雲林縣調查站、調查局中部地區機動工作站、西螺警分局員警，搜索廖姓農會代表候選人住處、二崙鄉農會辦公室及涉案廖姓農會職員、李姓樁腳等人住處，並傳喚廖女、廖姓候選人等十五人到案說明。

雲林地檢署主任檢察官黃怡華指出，檢方查獲廖姓女農會職員拿三千元現金及廖姓代表宣傳單、打火機，交給廖姓代表的樁腳李姓婦人，再由李婦交給陳婦，由陳婦轉交給具有農會會員代表投票資格的先生，並查扣現金三千元及廖姓代表宣傳單、打火機。

檢方漏夜偵辦，昨天將廖姓女農會職員等涉案情節較重者五人，依違反農會法農會選舉行收賄罪，分別諭令以十萬元至二萬元不等交保候傳，其餘人請回，廖女等人均否認賄選，檢警持續擴大偵辦中。