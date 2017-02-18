| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
北韓稱金正男心臟病猝死 馬國今二度解剖
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉選舉人名冊遲給 東勢農會延2週投票

2017-02-18

縣府函文延期 創雲林縣首例

〔記者林國賢、陳燦坤／雲林報導〕全國農漁會選舉明天投開票，雲縣府以東勢農會審查資格有違失之處，且未如期提供選舉人名冊，實質影響選舉公平性，函文要求將選舉延至下月四日，創下縣內農會選舉延辦首例。東勢農會低調表示，遵照上級機關指示辦理。

東勢鄉農會理事會去年十二月審核會員資格時，取消有意參選農會代表的楊國志與周姓會員的會員資格，引發爭議，縣議會副議長蘇俊豪曾召開記者會，痛斥理事會不當裁定，要求農會恢復兩人會員資格。

縣府上月廿五日函文農委會，要求依農會法四十六條，停止東勢農會理事長、常務監事、總幹事三人職權，爭議擴大，目前農委會仍未做出具體裁示；另楊、周兩人向法院提出保有會員資格假處分，仍具會員及參選資格。

參選人肯定 盼放寬選舉資格

縣府農業處指出，依今年農委會新修正農會選舉罷免法，農會應於候選人名冊報主管機關備查次日起受理候選人申請選舉人名冊，並於申請日起三個工作日內提供，但東勢農會直到九日才讓合格候選人申請選舉人名冊，實質造成選舉不公，才會函文要求東勢農會選舉延後二週。

農業處指出，東勢農會選舉日延至三月四日，並依期程修訂會員代表大會於三月十三日舉行，理監事會三月廿一日召開。

楊國志肯定縣府延後選舉日期，將更努力爭取會員認同，他也呼籲農委會放寬農會選舉資格，讓更多有意參與農會改革的人，也能夠投入選舉，改造農會長期封閉結構。

下屆農漁會選舉，民進黨試圖開拓仍屬「沙漠」的政治版圖，積極介入農會選舉，也讓這次選舉較往年更為激烈，坊間賄選、暴力傳聞不斷，除東勢農會外，縣內其他十九鄉鎮市農會選舉將如期舉行。

廣告
  • 東勢鄉農會選舉將延至三月四日辦理，創下雲林縣農會選舉延後首例。（記者陳燦坤攝）

    東勢鄉農會選舉將延至三月四日辦理，創下雲林縣農會選舉延後首例。（記者陳燦坤攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
拒當便利貼 彰市路燈、電桿穿「洞洞裝」

公所為路燈、電桿穿上塑膠網拒當便利貼！彰化市電線桿、路燈被張貼廣告單，不僅影響市容，清潔隊員也拆不勝拆，市公所靈機一動，為電線桿、路燈「穿」…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
新加坡海南雞飯
酸奶起士烤馬鈴薯
吃甜甜✧焦糖布丁
這樣煮青菜更營養！
轉寄

標題：〈中部〉選舉人名冊遲給 東勢農會延2週投票


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月18日‧星期六‧丁酉年正月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.