〈中部〉選舉人名冊遲給 東勢農會延2週投票
2017-02-18
縣府函文延期 創雲林縣首例
〔記者林國賢、陳燦坤／雲林報導〕全國農漁會選舉明天投開票，雲縣府以東勢農會審查資格有違失之處，且未如期提供選舉人名冊，實質影響選舉公平性，函文要求將選舉延至下月四日，創下縣內農會選舉延辦首例。東勢農會低調表示，遵照上級機關指示辦理。
東勢鄉農會理事會去年十二月審核會員資格時，取消有意參選農會代表的楊國志與周姓會員的會員資格，引發爭議，縣議會副議長蘇俊豪曾召開記者會，痛斥理事會不當裁定，要求農會恢復兩人會員資格。
縣府上月廿五日函文農委會，要求依農會法四十六條，停止東勢農會理事長、常務監事、總幹事三人職權，爭議擴大，目前農委會仍未做出具體裁示；另楊、周兩人向法院提出保有會員資格假處分，仍具會員及參選資格。
參選人肯定 盼放寬選舉資格
縣府農業處指出，依今年農委會新修正農會選舉罷免法，農會應於候選人名冊報主管機關備查次日起受理候選人申請選舉人名冊，並於申請日起三個工作日內提供，但東勢農會直到九日才讓合格候選人申請選舉人名冊，實質造成選舉不公，才會函文要求東勢農會選舉延後二週。
農業處指出，東勢農會選舉日延至三月四日，並依期程修訂會員代表大會於三月十三日舉行，理監事會三月廿一日召開。
楊國志肯定縣府延後選舉日期，將更努力爭取會員認同，他也呼籲農委會放寬農會選舉資格，讓更多有意參與農會改革的人，也能夠投入選舉，改造農會長期封閉結構。
下屆農漁會選舉，民進黨試圖開拓仍屬「沙漠」的政治版圖，積極介入農會選舉，也讓這次選舉較往年更為激烈，坊間賄選、暴力傳聞不斷，除東勢農會外，縣內其他十九鄉鎮市農會選舉將如期舉行。
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