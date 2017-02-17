〈南部〉H5N6可傳人 死亡率70％
2017-02-17
〔記者蔡文居／台南報導〕六甲一處火雞場感染H5N6禽流感，南市議會國民黨團昨天邀集農業局、動保處和衛生局等單位報告防疫的現況。衛生局長陳怡表示，H5N6禽流感是高病原性傳人的病毒，死亡率高達七十％，請民眾出現高燒等症狀就要提高警覺，立刻就醫。
免驚慌 衛局長：死鳥別碰觸
本身也是心臟科醫師的陳怡提醒市民，路上看到死亡鳥類千萬不要碰觸，應立刻通知市府或動保處，醫院若發現疑似病例也要通報衛生單位。不過，他強調，人類感染H5N6禽流感雖然死亡率高達七十％，但從二○一四年至今，全球死亡病例也僅十六例，民眾不必過度恐慌。
國民黨團書記長王家貞、黨團成員洪玉鳳、林燕祝、盧崑福、林美燕、許至椿等人昨天下午聯合召開記者會，呼籲全民和市府一起動起來，不要餵養公園的禽鳥，做好防疫工作。
王家貞等人說，市府若發現任何疫情變化，一定要利用各種管道通知市民防範，不要再重蹈登革熱疫情一發不可收拾的覆轍。
農業局、動保處說，六甲染病死亡的火雞已全送往屏東化製廠處理，周邊六十三個養禽場也做好進出管制及抽血檢驗，檢驗結果將陸續出爐；候鳥出入的卅幾處場所也持續監控，目前沒有發現異狀，也提醒民眾不要餵食斑鳩。
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