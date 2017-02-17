〈南部〉台南》禽場防疫大作戰 今起全面清查
2017-02-17
〔記者王涵平／新營報導〕台南市今天（十七日）起展開禽場防疫清查，包括禽隻健康情形、禽場防鳥設施等生物安全條件等，預計三天完成，清查時若發現禽場有異常狀況，立即通報動保處查處。
至於農委會宣布十七日起全國禽隻禁止移動、屠宰場休宰，十九日還會視疫情狀況評估是否延長。台南市動保處長吳名彬說，農委會邀各禽隻協會開會後做出的決策，尚未接獲禽場反彈聲音，但面對目前疫情狀況，若能暫時停止移動，加強各項防疫措施，相信對於禽場及民眾都是好的。
農業局動保處說，為了防範禽流感疫情持續發生，維護養禽產業安全，動員各區公所人力，協助加速清查市轄一千多個養禽場場內禽隻健康情形及生物安全防範措施，並提供消毒藥劑給養禽場加強防疫工作。
動保處強調，為加速防疫腳步，市府要求未完成非開放式禽舍的養禽場落實執行各項軟、硬體生物安全措施，尤其防疫期間應加強人員、車輛門禁管制，禽舍出入口應設置消毒設備，家禽與禽蛋運輸箱、籠及載具應徹底清潔消毒。無「非開放式禽舍」設施者，萬一染上禽流感遭撲殺，將不予補償。
動保處呼籲，養禽業者應持續警覺，加強人員及進出車輛之生物安全措施，早晚巡視禽舍內每個設施是否正常運作及觀察禽隻生理狀況，若發現飼養的禽隻出現頭部水腫、產蛋下降、大量死亡等異常情形，應立即通報動保處，切勿隱匿，以免疫情擴散。
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