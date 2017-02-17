〈南部〉空品差又「悶燒煙燻」 新化人譙翻
2017-02-17
〔記者吳俊鋒／新化報導〕新化區一處剩餘土石方資源回收堆置場前晚失火，消防隊員漏夜灌救，火勢雖已控制，但截至昨天下午仍未完全撲滅，悶燒濃煙持續飄散，影響附近道路能見度，還夾雜惡臭，鄰近的關廟、歸仁等地也因風勢無辜遭殃，居民怒批空氣品質已很差了，又要飽受悶燒的戴奧辛毒害！
火警現場在新化區護國里深坑橋附近的紡織廠後方，緊鄰國道三號，棄土堆置如小山丘，有三層樓高，居民遠望一度以為是「火燒山」，到場戒護、監控的警方估計，延燒面積超過一千坪。
濃煙夜以繼日竄出，昨天上午台南市四個監測站空氣品質指標都達到「紅害」的不健康等級，加上這場悶燒，民眾嚇得戴口罩出門。不少人長時間聞到燃燒臭味，認為已受到戴奧辛危害，相約到超商買牛奶喝，「解毒」一下。
環保局說，土資場為大都會工程公司所有，堆置物多為廢棄塑膠袋、布與瓶、管等，勘驗後依違反廢棄物清理法告發。至於焚燒後廢棄物，要求業者儘速提送處置計畫書，並限期清理完畢，否則按次處罰。
而火災明顯產生、散布大量粒狀污染物，該公司未依規定於一小時內通報，環保局將以違反空氣污染防制法告發，可處十萬到一百萬罰款。
環保局將待消防、警政單位調查失火原因，若有故意現場焚燒情事，將另依違反廢清法第四十一條移送地檢署偵辦。
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